Kızını 13 yıl boyunca bakıcıya terk eden ebeveynlerin velayet hakları ellerinden alındı

·139·Dünya
Kızını 13 yıl boyunca bakıcıya terk eden ebeveynlerin velayet hakları ellerinden alındı

Çin'in Şansi eyaletinde kızını 13 yıl boyunca bakıcısının bakımına bırakan bir çift, mahkeme kararıyla ebeveynlik haklarından mahrum bırakıldı. Kızı yıllardır büyüten kadın ise onun resmi vasisi olarak atandı. Konuyla ilgili haberi Wccdaily paylaştı.

Kız çocuğu 2012 yılında dünyaya geldi. Doğumdan kısa bir süre sonra ebeveynleri, çocuğa bakması için Zhang soyadlı bir bakıcı tuttu. 2014 yılında ise çift, kıza bakamayacaklarını belirterek bakıcıdan onu geçici olarak Şansi'deki evine götürmesini istedi.

Ancak zaman geçmesine rağmen çocuğu tekrar yanlarına alma girişimleri sonuçsuz kaldı. Bakıcı, kızı ebeveynlerine götürmek için birkaç kez çabalasa da onlar çocuğu kabul etmeyi reddettiler.

Mahkeme belgelerine göre, 2017 yılına kadar ebeveynler kızın masrafları için zaman zaman para gönderdi. Daha sonra bu ödemeler tamamen kesildi. Bununla birlikte, kızın hayatı ve eğitimiyle neredeyse hiç ilgilenmediler.

Kız resmi belgelerden mahrum kaldı

Ebeveynler tarafından çocuğun bakımı resmi olarak kayıt altına alınmadığı için kız, 13 yıl boyunca ikametgah kaydını yaptıramadı.

Bu durum onun eğitimini ve diğer sosyal haklarını da olumsuz etkiledi. Kız, okulda tam resmi statüye sahip olamadı ve sosyal güvenceden yoksun kaldı. Sonuç olarak, üst sınıflara geçiş sınavlarına girmek için gereken bazı resmi süreçleri tamamlayamadı.

Sorun derinleşince bakıcı savcılığa başvurdu. Talebi desteklendi ve dava mahkemeye taşındı.

Mahkeme çocuğun isteğini de dikkate aldı

Dava sürecinde kızın uzun yıllardır Zhang ile birlikte yaşadığı, onun ailesini kendi yakınları gibi benimsediği ve tam olarak bu evde kalmak istediği belirlendi.

Bunun üzerine mahkeme, biyolojik ebeveynlerin velayet haklarının ellerinden alınmasına karar verdi. Kızı yıllardır büyüten bakıcı ise onun resmi vasisi olarak atandı.

Kararın ardından yerel makamlar da çocuğun gerekli belgelerinin düzenlenmesi ve yasal statüsünün geri kazandırılması sürecinde yardımcı oldu.

Ayrıca kızını bakımsız bırakan anne ve baba da cezalandırıldı. Onlar altı ay süreyle denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Böylece 13 yıl boyunca bakıcısının elinde büyüyen kız, artık onun resmi vesayeti altında kalacak.

ZhangŞansi EyaletiWccdailyBiyolojik EbeveynlikVelayet Hakkı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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