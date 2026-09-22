Sonbahar ekinoksu yaklaşıyor: 23 Eylül'den itibaren geceler uzamaya başlıyor

·84·Dünya
Sonbahar ekinoksu yaklaşıyor: 23 Eylül'den itibaren geceler uzamaya başlıyor

Doğada önemli bir astronomik dönüm noktası yaşanıyor: 23 Eylül'de Güneş ekvator düzlemini kesecek ve Kuzey Yarım Küre'de astronomik sonbahar başlayacak. Bundan sonra günler kısalacak ve geceler yavaş yavaş uzayacak.

Pek çok kişi 22 Eylül'ü «gece ve gündüzün eşitlendiği gün» olarak bilir. Ancak 2026 yılında Taşkent saatiyle sonbahar ekinoksu 23 Eylül saat 05:05'te gerçekleşecek. Tam bu anda Güneş'in merkezi Dünya ekvator düzleminden geçecek.

«Ekinoks» ne anlama gelir?

«Ekinoks» terimi Latince aequus — «eşit» ve nox — «gece» kelimelerinden türetilmiştir.

Ekinoks yılda iki kez, mart ve eylül aylarında gerçekleşir. Mart ayında Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, eylül ayında ise sonbahar ekinoksu yaşanır.

Sonbahar ekinoksu sırasında Güneş, gök ekvatorunu kuzeyden güneye doğru keser. Bundan sonra Kuzey Yarım Küre'de Güneş gökyüzünde her gün daha alçak bir yörünge izlemeye başlar ve gündüz süresi kısalır.

Neden gece ve gündüz tam 12 saat olmaz?

«Ekinoks» ismi, gece ve gündüzün tam olarak 12'şer saat olacağı anlamına gelmez.

Aslında atmosferik kırılma ve Güneş diskinin merkezinin değil, üst kenarının görünmesi nedeniyle gündüz süresi birçok yerde 12 saatten biraz daha uzundur.

Örneğin, 22 Eylül günü Taşkent'te gündüz süresi yaklaşık 12 saat 11 dakikadır. 23 Eylül'den itibaren gün süresi tekrar kısalmaya başlayacaktır.

Yarından itibaren neler değişecek?

Sonbahar ekinoksundan sonra Kuzey Yarım Küre'de günler kısalmaya, geceler ise uzamaya devam edecektir.

Taşkent'te 22 Eylül günü Güneş yaklaşık 06:10'da doğup 18:20'de batacaktır. 23 Eylül'de ise gündüz süresi yaklaşık 12 saat 8 dakikaya düşer. Takip eden günlerde bu fark daha da artacaktır.

Bu süreç aralık ayındaki kış gündönümüne kadar devam eder. Ondan sonra günler tekrar yavaş yavaş uzamaya başlar.

Doğadaki büyük değişimin astronomik başlangıcı

Ekinoks sadece takvimdeki bir tarih değildir. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve gezegenimizin eksen eğikliği ile ilgili önemli bir astronomik olaydır.

Bu nedenle 23 Eylül 2026, Kuzey Yarım Küre için astronomik sonbaharın başlangıç noktası kabul edilir.

Yani bugün ekinoks arifesi. Yarın sabahtan itibaren ise doğanın bir başka tanıdık yasası kendini gösterecek: günler kısalacak, geceler ise uzamaya başlayacak.

Ekinoks23 Eylül 2026TaşkentSonbahar EkinoksuAstronomi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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