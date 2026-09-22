Kırmızı dudaklı balık: Deniz tabanında yüzmüyor, «yürüyor»

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Kırmızı dudaklı balık: Deniz tabanında yüzmüyor, «yürüyor»

İlginç görünümüyle dikkat çeken rosy-lipped batfish, yani Ogcocephalus porrectus balığının en belirgin özelliklerinden biri, insan dudağına benzeyen kızıl-kırmızı ağzıdır. Genellikle küçük olup, FishBase verilerine göre kaydedilen maksimum uzunluğu 13,9 santimetredir. Ne kadar yaşadığı ise henüz tam olarak bilinmemektedir.

Ancak bu balığın en ilginç yanı dış görünüşü değil, hareket etme biçimidir. Rosy-lipped batfish uzun mesafelerde aktif yüzmeye uyum sağlamamıştır. Göğüs ve karın yüzgeçlerini ayak gibi kullanarak deniz tabanında sanki «yürüyormuş» gibi hareket eder.

Bu tür, Doğu Pasifik Okyanusu'nda, özellikle Kosta Rika yakınlarındaki Cocos Adası çevresinde bulunur. Deniz tabanında, genellikle 35-150 metre derinlikteki bölgelerde yaşar.

Kırmızı dudaklı yarasa balığı deniz tabanındaki kumda duruyor.

Balığın baş kısmında avını cezbetmeye yardımcı olan özel bir yapı olan illicium bulunur. Bu, kendine has bir «olta» görevi görerek küçük avların balığa yaklaşmasına yardımcı olur.

Kırmızı dudakları ve ayak benzeri yüzgeçleri nedeniyle bu sıra dışı balık, deniz dünyasındaki en garip canlılardan biri olarak dikkat çekmektedir.

Kırmızı dudaklı yarasa balığı farklı açılardan gösteriliyor.
Kırmızı Dudaklı BalıkOgcocephalus PorrectusDeniz CanlılarıPasifik Okyanusuİlginç Hayvanlar
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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