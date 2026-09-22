Singapur Boğazı'nda yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı

17 Eylül'de Singapur Boğazı'nda Panama bayraklı First Margaux adlı yük gemisi, Çin'e ait Luqing Yuanyu 108 balıkçı teknesiyle çarpıştı. Olay, gemilerin Malakka Boğazı'na doğru batı yönünde seyrettiği sırada meydana geldi. Konuyla ilgili haberi Baird Maritime duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, 229 metre uzunluğundaki First Margaux, balıkçı teknesinden daha hızlı seyrediyordu ve solama yaparken Luqing Yuanyu 108'in sağ arka kısmına çarptı. Çarpışma sonucunda küçük tekne yan yatarak ciddi şekilde eğildi ve alt kısmından su almaya başladı.

Buna rağmen Luqing Yuanyu 108 su üstünde kalmayı başardı ve çarpışmanın ardından kendi imkanlarıyla hareket ederek yakın bir limana ulaştı. Şu ana kadar her iki geminin mürettebatı arasında ölü veya yaralı olduğuna dair bir bilgi bildirilmedi.

Olayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma anında balıkçı teknesi mürettebatının endişeli hareketleri ve teknenin alt kısmına su dolduğu görülüyor.

Çarpışmanın kesin nedeni ve tarafların sorumluluğu henüz resmi olarak belirlenmedi.