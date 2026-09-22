Tataristan'da "Helal" olarak satılan sosis ürünlerinde domuz DNA'sı tespit edildi

Tataristan'da "Helal" etiketiyle satılan pişmiş sosis, laboratuvar testinden geçirildikten sonra içeriğinde beklenmedik hayvanlara ait DNA izlerine rastlandı. Ürünün Yelabuga Et ve Konserve Kombinası'nda üretildiği belirtiliyor.

Test edilen "sığır etinden yapılmış" pişmiş sosis numunesinde domuz, hindi ve at DNA'sı tespit edildi.

İlginç olan ise, tespit edilen hayvanların hiçbirinin ürün etiketinde belirtilmemiş olmasıdır.

En büyük soru ise "Helal" etiketiyle satılan bir üründe domuz DNA'sının nasıl bulunduğu olmaya devam ediyor. Şu an için hayvanlara ait DNA izlerinin sosisin içeriğine nasıl karıştığı resmi olarak belirlenmedi.

Uzmanlar bu durumun olası nedenlerinden biri olarak üretim sürecinde farklı ürünler için aynı ekipmanların kullanılmasını veya hijyen kurallarına yeterince uyulmamasını gösteriyor.

Ürün etiketinde sosisin içeriğinde tespit edilen hayvan türleri belirtilmemiş. Bu nedenle laboratuvar sonuçları, ürünün içeriği ve etiketlenmesi konusunda ek soruları beraberinde getirdi.

Şimdilik DNA'nın ürüne nasıl karıştığı ve bundan kimin sorumlu olduğuna dair nihai bir sonuç açıklanmadı.