Venedik, tarihi merkez için günlük giriş ücretini 30 Euro'ya yükseltiyor

Dünyanın en ünlü ve kalabalık su şehri olan Venedik, aşırı turizme (overtourism) karşı sert ve ses getirecek önlemler hazırlıyor. Yerel yönetim, şehrin tarihi merkezine günübirlik gelen turistler için uygulanan giriş ücretini önemli ölçüde artırma konusunu resmen tartışıyor. Venedik Belediyesi Bütçe Danışmanı Michele Zuin'in Gazzettino gazetesine verdiği demeçte, mevcut 5 ve 10 Euro'luk tarifelerin görevini tam olarak yerine getiremediğini ve turistleri caydırıcı etkisini kaybettiğini belirtti. Yetkili, "Bugünkü 5-10 Euro'yu neredeyse herkes ödeyebilir; bunun caydırıcı bir önlem olarak işlevini yitirme riski var" açıklamasında bulundu.

Şu anda en olası seçenek olarak maksimum ücretin 30 Euro'ya çıkarılması planlanıyor, hatta 50 Euro'ya kadar yükseltilmesi yönünde öneriler de sunuldu. Bu yeni tarifenin 2027 yılından itibaren resmen yürürlüğe girmesi muhtemel. Belediye yönetimi, fiyat artışındaki temel amacın hazineyi doldurmak değil, en yoğun günlerde insan akışını başka yönlere kaydırmak olduğunu kesin bir dille vurguluyor. 2026 sezonunda şehir bütçesi, bu sistem aracılığıyla yaklaşık 680 bin bilet satarak 5,2 milyon Euro'dan fazla gelir elde etti. Otelde konaklayan turistler ise bu ücretten tamamen muaf olup, sadece standart konaklama vergisini ödüyorlar.

Peki, 30 Euro'luk ücret Venedik kanallarını kalabalıktan kurtaracak mı, Avrupa'nın diğer şehirleri de bu deneyimi uygulayacak mı ve turistler 2027'de Venedik'e gitmekten vazgeçecek mi?

«30 Euro'luk ücret, 5,2 milyon Euro gelir ve otel muafiyeti»: Venedik reformunun 5 ana noktası

Venedik yetkililerinin açıkladığı yeni kısıtlamalar ve istatistik raporlarından önemli gerçekler:

Tarifenin 3-6 kat artışı: Mevcut 5-10 Euro'luk günlük ücretin 2027'den itibaren 30 Euro'ya (tartışmalarda 50 Euro'ya kadar) çıkarılması değerlendiriliyor;

Amaç para kazanmak değil: Yönetim, yüksek ücret yoluyla insanları yoğun günlerde şehre gelmemeye ve başka turistik destinasyonları seçmeye zorlamak istiyor;

2026 yılındaki 5,2 milyon Euro'luk sonuç: 3 Nisan ile 26 Temmuz arasındaki dönemde sadece belirlenen günlerde (08:30 - 16:00 saatleri arasında) 680 bin bilet satıldı ve 5,2 milyon Euro toplandı;

Konaklayanlara kolaylık: Venedik'te otel rezervasyonu yapan ve birkaç günlüğüne gelen turistler bu ücretten muaf; kural sadece 14 yaşından büyük günübirlik ziyaretçileri kapsıyor;

Yoğunluk azalıyor: Düzenli önlemler sonucunda, günde 20 binden fazla ücretli ziyaretçinin geldiği günlerin oranı 2024'te %13,8 iken, 2026'da %1,7'ye kadar düştü.

Venedik'te günlük giriş ücreti: Değişim dinamikleri ve analizi

Tarihi şehirdeki turizm akışını kontrol etme göstergeleri:

Göstergeler ve Parametreler Mevcut Durum (2026 verileri) Önerilen yeni tarife (2027'den itibaren) Günlük giriş tarifesi 5 € - 10 € Maksimum 30 € (50 Euro önerileri de oldu) Temel amaç ve işlev Turistleri caydırmada etkisiz kaldı En yoğun günlerde akışı keskin bir şekilde azaltmak Toplam satılan biletler Yaklaşık 680.000 adet bilet Bilet sayısını daha da azaltma planı Şehrin elde ettiği gelir 5,2 milyon Euro'dan fazla Hazine amacı değil, akışı yönetmek öncelikli Günlük ortalama ücretli akış Günde 11.326 kişi (Cumartesi günleri: 13.661 kişi) Ortalama akışı önemli ölçüde düşürmek Sezon rekoru 2 Mayıs itibarıyla - 25.471 kişi Günlük rekorları 15-18 bin seviyesinde tutmak Ücretten muaf olanlar Otelde konaklayanlar, 14 yaş altındakiler Otel müşterileri muafiyeti korunacak

Kentleşme ve turizm ekonomisi uzmanlığı: Venedik neden bu adımı atmak zorunda?

Uluslararası turizm analistleri ve İtalyan uzmanların sonuçları:

«Günübirlik turistler» şehir altyapısını eziyor: Sadece birkaç saatliğine gelip kendi yiyeceklerini getiren ve sadece çöp bırakan turistler şehre ekonomik fayda sağlamıyor; 30 Euro'luk ücret onları konaklamaya veya seyahati başka bir zamana ertelemeye zorlayacaktır;

«Kırmızı günler» filtresi: Venedik'in resmi sitesinde en yoğun günler kırmızı renkle işaretlenmiştir; fiyat artışı hafta sonlarındaki sokak trafiğini ve su otobüslerindeki (vaporetto) baskıyı hafifletecektir;

Avrupa'nın UNESCO'ya karşı yükümlülüğü: Eğer Venedik aşırı turizmi durdurmazsa, UNESCO şehri tehlike altındaki tarihi miraslar listesine alabilirdi; yeni tarife, şehrin özgün kimliğini korumaya yönelik stratejik bir adımdır;

Psikolojik fiyat bariyeri: 5-10 Euro bir kahve ve dondurma fiyatına denk olduğu için insanları durduramıyordu, ancak 30 Euro bir aile için 100 Euro'dan fazla ek masraf demektir ve bu durum birçok kişiyi fikrinden vazgeçirecektir.

Venedik yönetiminin bu kararlı kararı, dünya genelindeki turistik şehirler için yeni fiyat kısıtlamaları dönemini başlatabilir.

Sizce şehre giriş için 30 Euro ücret belirlenmesi adil bir karar mı, yoksa tarihi eserler herkes için özgür ve ücretsiz mi olmalı? Eğer fiyat 30 Euro'ya çıkarsa, Venedik'e günübirlik bir geziye gider miydiniz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve seyahat tutkunları için çok önemli olan bu analiz makalesini arkadaşlarınızla paylaşın!