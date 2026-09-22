Dünyanın en mutlu turistik destinasyonu belli oldu

Portekiz'in başkenti Lizbon seyahat etmek için dünyanın en mutlu destinasyonu seçildi. Bu sonuç, 47 şehri kapsayan Tatil Mutluluk Endeksi araştırmasının sonuçlarına dayanıyor.

Sıralama, "BookRetreats" platformu tarafından hazırlandı. Araştırmada güneşli gün sayısı, yeşil alanlar, yürünebilirlik, sağlıklı beslenme ve uyku kalitesi gibi turistlerin ruh halini ve refahını etkileyen faktörler dikkate alındı.

Lizbon özellikle sağlıklı beslenme seçenekleri ile öne çıktı. Şehirdeki restoranların yaklaşık yüzde 10'u sağlıklı yemek kategorisine giriyor. Bu oran, sıralamadaki en yüksek ikinci sonuç oldu.

Şehir, yaya dostu olmasıyla da yüksek puan aldı. Lizbon, kompakt yapısı ve manzaralı sokaklarıyla turistlere şehri yürüyerek keşfetme imkanı sunuyor.

Bir diğer ilginç nokta ise Lizbon'da kişi başına düşen 49 metrekare yeşil alan bulunmasıdır. Şehir yıllık yaklaşık 2828 saat güneş ışığı almaktadır.

Sıralamada Lizbon'u Helsinki ve Orlando şehirleri takip ediyor. İlk on sırada ayrıca Atina, Edinburgh, Madrid, Viyana, Budapeşte, Oslo ve Vilnius yer alıyor.