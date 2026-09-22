84 yaşındaki kadın her ay 2000 km yol katederek kıyafet dağıtıyor

Avustralya'nın batısında yaşayan 84 yaşındaki Barbara Carroll, her ay binlerce kilometre yol katederek uzak bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ulaştırıyor.

Donnybrook şehrinde yaşayan Barbara'ya yerel halk "Nan Barb" diyor. Kendi yardım mağazasında toplanan kıyafetleri arabasına yükleyip Avustralya'nın ücra bölgelerine doğru yola çıkıyor. Yolculukları ayda 2000 kilometreyi aşıyor.

Barbara kıyafetleri Carnarvon, Newman, Nullagine ve Roebourne gibi uzak bölgelerdeki yardım kuruluşlarına ve kadın sığınma evlerine dağıtıyor. Bunlar arasında kadın ve erkek kıyafetleri, çocuk giysileri ve battaniyeler bulunuyor.

Bu işten herhangi bir ödül veya takdir beklemediğini söylüyor. Onun için ihtiyaç sahibi birine yardım etmek, basit bir insani görevdir.

İlginç bir şekilde, Barbara'nın kendisi de Nullagine'de büyüdüğü için bu bölgelerdeki insanlarla bağı oldukça güçlü. Yerel halk ona "melek" diyor ve sevgisi ile yardımını takdirle karşılıyor.

Şu anda yerel halk, onun yolculuklarını daha da genişletebilmesi için daha büyük bir kamyon almak amacıyla bağış topluyor.