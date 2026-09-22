8 yaşındaki bir kızın başlattığı iş 15 yılda büyük bir hayır kurumuna dönüştü

·98·Dünya
8 yaşındaki bir kızın başlattığı iş 15 yılda büyük bir hayır kurumuna dönüştü

Avustralya'da 8 yaşındaki bir kızın sorduğu basit bir soru, annesini hayırlı bir iş başlatmaya teşvik etti. 15 yıl sonra bu girişim, yüzlerce aileye yardım eden büyük bir hayır kurumuna dönüştü.

Olay, Sidney'in kuzeybatısında yaşayan Linda Strickland ve kızı Cassidy'nin hayatında gerçekleşti. Bir gün kız, evinin arkasındaki çöp kutusunda yiyecek arayan birini görünce annesine, bir insanın neden bu kadar aç kalabileceğini sordu.

Bunun üzerine anne-kız evde yemek hazırlayıp kaplara koydu ve yakınlardaki bir parkta evsiz yaşayan insanlara dağıtmaya başladı. Bu küçük girişim, 2011 yılında Hawkesbury's Helping Hands adlı hayır kurumunun kurulmasına vesile oldu.

Bugün ise kurumun deposu aracılığıyla yüzlerce insana gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılıyor. Özellikle Noel zamanlarında ve doğal afetlerde kurum, günde 20-30 palete kadar ürün dağıtıyor.

İlginç olan ise, hayır yardımına ihtiyaç duyanlar arasında sadece evsizlerin değil, kendi geçimini sağlayan ancak günlük masraflarını karşılamakta zorlanan ailelerin de artmış olmasıdır.

Linda Strickland ise bu işi sürdürerek en az 15 yıl daha topluma hizmet etmeye niyetli olduğunu belirtti.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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