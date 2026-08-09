Patriot füzeleri ve Trump'ın şartı: Ukrayna ile yeni anlaşmanın ayrıntıları

Ukrayna, ABD ile Patriot hava savunma sistemleri için her ay füze tedarik edilmesine yönelik bir anlaşmaya vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bunu Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladı.

Kiev yönetimi, füze savunma sistemlerinin başlıca üreticisi olan ABD'nin gerekli mühimmata sahip olduğunu ve bu konuda Washington ile kesintisiz çalışmalar yürütüldüğünü belirtiyor.

Tedarik başlayacak, ancak 2026'da miktar azalacak

Volodimir Zelenskiy, gazetecilerin sorusunu yanıtlarken aylık yardım konusunda kesin bir anlaşma bulunduğunu doğruladı:

Bize her ay füze tahsis edecekler mi? Evet, böyle bir anlaşmamız var— dedi Ukrayna lideri.

Bununla birlikte Zelenskiy, tahsis edilen füze miktarının ülkenin hava savunma ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya yetmeyeceği endişesini dile getirdi. Zelenskiy'nin belirttiğine göre, 2026'da bu füzelerin sayısının azalması riski bulunuyor.

Trump'ın tutumu ve lisans meselesi

Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesi ve Patriot füzelerindeki kıtlığı gidermesi için yürütülen müzakereler uzun süredir devam ediyor:

Stok kıtlığı: Zelenskiy, bu yılın nisan ayında hava savunma füzeleri stokunun «her an» tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Üretim lisansı: Ukrayna tarafı, mayıs ayının sonunda ABD'den Patriot füzelerini ülke içinde üretme lisansı verilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayının başında böyle bir lisans vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Ağustos açıklaması ve kıtlık: Ancak ağustos ayına gelindiğinde ABD tarafı, kışa kadar füze üretimine ilişkin uzun vadeli bir sözleşme yapılmayacağını açıkladı. Başkan Trump, Patriot füzelerinin ABD'nin kendi güvenliği için de gerekli olduğunu vurgulayarak Ukrayna'ya talep edilen miktarda ek mühimmat gönderme imkânının sınırlı olduğunu belirtti.

Şu anda ABD Kongresi'ndetaraflar, Patriot hava savunma sistemlerinin üretim teknolojilerinin Kiev'e devredilmesi konusunda görüşme ve istişarelerini sürdürüyor.

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