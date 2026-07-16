Parasailing faciası: Turist 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

70 yaşındaki Avustralyalı iş insanı, Tayland'ın Phuket adasında tatil yaparken meydana gelen bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Trajedi, 12 Temmuz'da parasailing etkinliği sırasında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre turist, eğitmenle birlikte havalandıktan birkaç saniye sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten yere düştü. Olay tatil beldesinde gerçekleşti ve eşi uçuşu videoya kaydederken trajedi tamamen kameraya yansıdı.

Mağdur derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Olayın ardından parasailing eğitmeni kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesine göre, havalanma sırasında dikkatsizlik sonucu turisti tutan güvenlik mekanizmasının kilit koluna yanlışlıkla bastığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.