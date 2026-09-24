Fergana'da Asya Derbisi: Özbekistan ve İran karşılaşması öncesi tüm merak edilenler

·25·Spor
Fergana'da Asya Derbisi: Özbekistan ve İran karşılaşması öncesi tüm merak edilenler

Fergana şehri 24 Eylül akşamı tüm Asya futbolunun odak noktası haline gelecek: Taşkent saatiyle 19:00'da «İstiklal» Stadyumu'nda Özbekistan ve İran milli takımları arasında dev bir uluslararası hazırlık maçı başlayacak. Bu kritik mücadeleyi yönetme görevi, Rusyalı tanınmış ve prestijli FIFA hakemi Kirill Levnikov liderliğindeki hakem ekibine verildi. Yaz aylarında Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında düzenlenen tarihi Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez sahaya çıkan Fabio Cannavaro öğrencileri için bu maç büyük önem taşıyor. Dünya Kupası sonrası resmi arayı noktalayan «Beyaz Kurtlar», 2026 yılı sonuna kadar İran, Suriye ve Güney Kore'ye karşı üç büyük sınav verecek.

Son beş maçta 4 mağlubiyet alan Cannavaro'nun takımı için Fergana'daki karşılaşma, kötü seriye son vermek ve yenilenen kadronun gücünü göstermek için ideal bir fırsat. Milli takım kampına Abdukodir Husanov, Eldor Shomurodov ve Abbos Fayzullayev gibi yıldızların yanı sıra Behruz Karimov, Mahmud Mahamadjonov, Umarali Rahmonaliyev, Jahongir O‘rozov ve Muhammadali O‘rinboyev gibi İsviçre, Belçika, Rusya ve Azerbaycan liglerinde parlayan genç lejyonerlerin dahil edilmesi taraftarların ilgisini zirveye taşıdı. Rakip İran ise Dünya Kupası grup aşamasında Mısır, Belçika ve Yeni Zelanda ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran sağlam bir takım olarak biliniyor (29 Eylül'de Rusya ile oynayacaklar).

Peki, 6 maçtır Özbekistan'a yenilmeyen Farslar Fergana'da durdurulabilecek mi, Cannavaro'nun genç lejyonerleri nasıl bir sonuç alacak ve 18 maçlık tarihte kim üstün?

«Levnikov'un düdüğü, Avrupa lejyonerleri ve 6 maçlık beraberlikler»: Maçın 5 ana noktası

Fergana'daki merkezi karşılaşma öncesi en önemli gerçekler ve detaylar:

  • Fergana'da saat 19:00'da başlangıç: Dünya Kupası sonrası ilk uluslararası sınav 24 Eylül'de Fergana'da yapılacak;

  • Kirill Levnikov yönetiminde: Maçı Rusya'nın en üst düzey hakemi Kirill Levnikov liderliğindeki ekip yönetecek;

  • Cannavaro'nun kötü seriyi kırma planı: Son beş maçta dört kez kaybeden milli takımımız mağlubiyet serisine nokta koymayı hedefliyor;

  • Genç lejyoner desteği: Husanov, Shomurodov ve Fayzullayev'in yanına Belçika, İsviçre ve Rusya'da top koşturan Karimov, O‘rozov, Mahamadjonov ve O‘rinboyev eklendi;

  • İran'ın 6 maçlık yenilmezliği: Dünya Kupası'nda Belçika ve Mısır ile berabere kalan İranlılar son 6 maçta yenilmedi, ancak son 6 ikili maçta Özbekistan'ı da yenemediler.

Özbekistan — İran: İkili maçların tarihi ve takımların mevcut durum karşılaştırması

Rakiplerin 18 maçlık istatistikleri ve önemli göstergelerinin analizi:

Göstergeler ve yönler

Özbekistan Milli Takımı

İran Milli Takımı

Takım Teknik Direktörü

Fabio Cannavaro (İtalya)

Amir Ghalenoei (İran)

Toplam ikili maç sayısı (18)

2 galibiyet, 6 beraberlik

10 galibiyet (genel üstünlük)

Hazırlık maçlarındaki denge (6)

0 galibiyet, 2 beraberlik

4 galibiyet

Son ikili maç (18.11.2025)

Normal süre 0:0, penaltılarla galibiyet

Normal süre 0:0, penaltılarla mağlubiyet

Son 6 ikili maçtaki eğilim

İran'a yenilmedi (5 beraberlik)

Özbekistan'ı yenemedi

Gol dinamiği (son 2 maç)

İran'dan gol yemedi

Özbekistan'a gol atamadı

Son maçlardaki form durumu

Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Son 6 maçta yenilmezlik serisi

Futbol ekspertizi ve taktik analiz: Fergana'daki maçtan ne beklenmeli?

Uluslararası spor analistleri ve futbol uzmanlarının sonuçları:

  • «Beraberlik sendromu» ve az gollü pragmatizm: Özbekistan ile İran arasındaki son altı maçın tam beşi beraberlikle sonuçlandı, son iki maçta ise sadece bir gol atıldı; her iki takım da savunmada çok düzenli ve fiziksel olarak güçlü olduğu için Fergana'da da açık ve gollü bir futbol değil, orta sahada sert bir pozisyon mücadelesi bekleniyor;

  • Cannavaro'nun Avrupai taktik uyumu: İtalyan uzman, kadroya Avrupa liglerinde oynayan gençleri hızla dahil ediyor; Abdukodir Husanov (Lens) savunmada, Abbos Fayzullayev orta sahada ve Eldor Shomurodov (Roma) hücumda oyunun ana mimarları; onların genç lejyonerlerle uyumu, İran'ın fiziksel baskısını kırmada anahtar olacak;

  • Kirill Levnikov faktörü: İran ve Özbekistan arasındaki maçlar her zaman yüksek tutku, sert fauller ve gerginliklere sahne olur; Rusyalı kararlı hakemin atanması, sahadaki duyguları kontrol altında tutmak ve adil bir mücadele sağlamak için önemli;

  • Psikolojik motivasyon ve gelecek temeli: 2026 sonunda Suriye ve Güney Kore ile oynanacak zorlu hazırlık maçları öncesinde İran gibi tecrübeli ve yenilmez bir rakibi yenmek, Cannavaro projesine taraftarlar ve yönetim nezdinde büyük bir güven kredisi kazandıracaktır.

Bugün Fergana'nın yeşil sahasında Asya futbolunun iki devi, sadece sonuç için değil, kıtadaki itibarları için de gerçek bir taktik savaşı verecek.

Sizce Fabio Cannavaro'nun öğrencileri Fergana'daki karşılaşmada İran'ın 6 maçlık yenilmezlik serisine son verebilecek mi? Maçın kaderini hangi yıldızımızın (Shomurodov, Fayzullayev veya Husanov) belirleyeceğini düşünüyorsunuz? Kişisel tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve Dünya Kupası sonrası en önemli Asya derbisine adanmış bu makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!

FerganaİstiklalFabio CannavaroKirill LevnikovAsya Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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