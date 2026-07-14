ABD'de iki tehlikeli enfeksiyon yayılıyor, onlarca kişi hastanede

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde art arda kaydedilen iki farklı bulaşıcı hastalık, sağlık uzmanlarını ciddi şekilde endişelendiriyor. Bölgede şiddetli ishale neden olan siklosporiyaz paraziti tespit edilirken, diğer yandan salmonella bakterisiyle bağlantılı ayrı vakalar nedeniyle onlarca vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yerel sağlık yetkililerine göre, Nassau bölgesinde siklosporiyaz vakası resmi olarak doğrulandı. Uzmanlarbu parazitin genellikle ithal meyve ve sebzeler yoluyla bulaştığını ve hastalarda bir aydan uzun sürebilen şiddetli ishale yol açtığını belirtiyor. Sadece Haziran ayında 11 yeni vaka kaydedildi.

Nassau Bölgesi Sağlık Departmanı temsilcisi Alissa Zohrabian, kurumun bölge sakinleri arasında tespit edilen tüm siklosporiyaz vakalarını yakından takip ettiğini söyledi. Ayrıca, ABD genelinde bu hastalığa yakalananların sayısının artması da özel olarak izleniyor.

Verilere göre, bu yılın aynı döneminde kaydedilen 17 vaka, geçen yılın aynı dönemindeki 10 vakaya kıyasla belirgin bir artış gösteriyor.

Sağlık uzmanları vatandaşlara, çiğ meyve ve sebzelerle çalışmadan önce ve sonra ellerini sabunla iyice yıkamalarını, tüm ürünleri tüketmeden önce dikkatlice temizlemelerini ve ayrı temiz kesme tahtaları ile mutfak gereçleri kullanmalarını tavsiye ediyor.

Ayrıca, gıdaların en az 158 derece Fahrenheit (yaklaşık 70°C) sıcaklıkta pişirilmesinin paraziti yok etmeye yardımcı olduğu vurgulanıyor.

New York Eyaleti Sağlık Departmanı verilerine göre, eyalet genelinde 400'den fazla siklosporiyaz vakası kaydedilmiş olup, bunların büyük bir kısmı New York şehrine aittir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 11 Temmuz itibarıyla ülkenin 31 eyaletinde yaklaşık 850 doğrulanmış siklosporiyaz vakası kaydedildi. Bunlardan 86'sı hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca CDC, şu anda 1500'den fazla olası vaka üzerinde ek analizler yürüttüğünü bildirdi. Amaç, bu hastalıkların ABD topraklarında bulaşan siklosporiyaz olduğunu doğrulamaktır.

Bu arada Long Island'ın Suffolk bölgesi de bir başka tehlikeli hastalık olan salmonella yayılımıyla mücadele ediyor. İlk bilgilere göre enfeksiyon, yerel bir kızılderili rezervasyonunda düzenlenen Palm Tree Music Festival müzik festivaliyle bağlantılı olabilir.

Yetkililer ve kaynaklar, 1 Temmuz'dan bu yana salmonella belirtileriyle 58 hastanın hastaneye kaldırıldığınıbildirdi. Uzmanlar, hastalığın kaynağını belirlemek ve daha geniş çapta yayılmasını önlemek için soruşturmalarını sürdürüyor.