ABD'de iki tehlikeli enfeksiyon yayılıyor, onlarca kişi hastanede

·7·Dünya
ABD'de iki tehlikeli enfeksiyon yayılıyor, onlarca kişi hastanede

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde art arda kaydedilen iki farklı bulaşıcı hastalık, sağlık uzmanlarını ciddi şekilde endişelendiriyor. Bölgede şiddetli ishale neden olan siklosporiyaz paraziti tespit edilirken, diğer yandan salmonella bakterisiyle bağlantılı ayrı vakalar nedeniyle onlarca vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yerel sağlık yetkililerine göre, Nassau bölgesinde siklosporiyaz vakası resmi olarak doğrulandı. Uzmanlarbu parazitin genellikle ithal meyve ve sebzeler yoluyla bulaştığını ve hastalarda bir aydan uzun sürebilen şiddetli ishale yol açtığını belirtiyor. Sadece Haziran ayında 11 yeni vaka kaydedildi.

Nassau Bölgesi Sağlık Departmanı temsilcisi Alissa Zohrabian, kurumun bölge sakinleri arasında tespit edilen tüm siklosporiyaz vakalarını yakından takip ettiğini söyledi. Ayrıca, ABD genelinde bu hastalığa yakalananların sayısının artması da özel olarak izleniyor.

Beyaz tişörtlü bir kadın, elleriyle karın bölgesindeki ağrıyı tutuyor.

Verilere göre, bu yılın aynı döneminde kaydedilen 17 vaka, geçen yılın aynı dönemindeki 10 vakaya kıyasla belirgin bir artış gösteriyor.

Sağlık uzmanları vatandaşlara, çiğ meyve ve sebzelerle çalışmadan önce ve sonra ellerini sabunla iyice yıkamalarını, tüm ürünleri tüketmeden önce dikkatlice temizlemelerini ve ayrı temiz kesme tahtaları ile mutfak gereçleri kullanmalarını tavsiye ediyor.

Ayrıca, gıdaların en az 158 derece Fahrenheit (yaklaşık 70°C) sıcaklıkta pişirilmesinin paraziti yok etmeye yardımcı olduğu vurgulanıyor.

New York Eyaleti Sağlık Departmanı verilerine göre, eyalet genelinde 400'den fazla siklosporiyaz vakası kaydedilmiş olup, bunların büyük bir kısmı New York şehrine aittir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 11 Temmuz itibarıyla ülkenin 31 eyaletinde yaklaşık 850 doğrulanmış siklosporiyaz vakası kaydedildi. Bunlardan 86'sı hastaneye kaldırıldı.

Mavi rengin farklı tonlarıyla işaretlenmiş ABD eyaletleri haritası.

Ayrıca CDC, şu anda 1500'den fazla olası vaka üzerinde ek analizler yürüttüğünü bildirdi. Amaç, bu hastalıkların ABD topraklarında bulaşan siklosporiyaz olduğunu doğrulamaktır.

Bu arada Long Island'ın Suffolk bölgesi de bir başka tehlikeli hastalık olan salmonella yayılımıyla mücadele ediyor. İlk bilgilere göre enfeksiyon, yerel bir kızılderili rezervasyonunda düzenlenen Palm Tree Music Festival müzik festivaliyle bağlantılı olabilir.

Yetkililer ve kaynaklar, 1 Temmuz'dan bu yana salmonella belirtileriyle 58 hastanın hastaneye kaldırıldığınıbildirdi. Uzmanlar, hastalığın kaynağını belirlemek ve daha geniş çapta yayılmasını önlemek için soruşturmalarını sürdürüyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Banyoda dokuz gün mahsur kalan 82 yaşındaki kadın hayatta kalmayı başardıBanyoda dokuz gün mahsur kalan 82 yaşındaki kadın hayatta kalmayı başardıBugün, 13:0911 milyar dolara inşa edilen gizemli adayı özel kılan nedir?11 milyar dolara inşa edilen gizemli adayı özel kılan nedir?Bugün, 12:05Pist'a çıkan tavşan üç uçuşu aksattıPist'a çıkan tavşan üç uçuşu aksattıBugün, 12:01Tacikistan'ın Sughd bölgesinde şiddetli sel felaketi yaşandıTacikistan'ın Sughd bölgesinde şiddetli sel felaketi yaşandıBugün, 11:52Trump'tan beklenmedik hamle: ABD Hürmüz'ü kontrol altına alarak %20 gümrük vergisi getirdiTrump'tan beklenmedik hamle: ABD Hürmüz'ü kontrol altına alarak %20 gümrük vergisi getirdiBugün, 10:23ABD - İran savaş ateşinde: Trump beklenmedik emir verdi, ilk kez deniz dronları kullanıldıABD - İran savaş ateşinde: Trump beklenmedik emir verdi, ilk kez deniz dronları kullanıldıBugün, 09:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu