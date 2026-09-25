Yeni iPhone 18 Pro ekranında arızalar tespit edildi ve garanti kapsamında değiştiriliyor

Ünlü içeriden öğrenen Abishek Yadav'ın verdiği bilgilere göre, yeni satışa sunulan iPhone 18 Pro akıllı telefonlarının sahipleri bir dizi ciddi teknik sorunla karşı karşıya. Kullanıcılar ekranda renkli çizgilerin belirmesinden, sistemin donmasından ve yüz tanıma işlevindeki kesintilerden şikayet ediyor. Bu arızalar amiral gemisi cihazın günlük kullanımını ciddi şekilde etkiliyor ve teknoloji dünyasında büyük tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

En ciddi donanım sorunlarından biri olarak iPhone 18 Pro ekranında dikey şekilde yeşil, pembe ve kırmızı renkli çizgilerin belirdiği kaydedildi. Birçok kullanıcı bu kusur nedeniyle resmi garanti kapsamında cihazlarını yenisiyle değiştirmeyi başardı. Buna rağmen Apple, söz konusu ekran arızasının kesin nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Yazılım hataları ve Face ID'deki arızalar

Donanımsal sorunların yanı sıra yazılım tarafında da ciddi hatalar tespit edildi. Özellikle Face ID sisteminin çalışmasında kesintiler gözlemleniyor. Bazı durumlarda akıllı telefon sahibinin yüzünü tanıma süreci başarısız olduktan sonra cihaz tamamen donuyor ve kendiliğinden yeniden başlatma durumları meydana geliyor. Bu durum kullanıcılar için ek rahatsızlıklar yaratıyor.

Apple temsilcileri, söz konusu yazılım hatasının giderildiğini ve düzeltilmiş sürümün önümüzdeki haftanın başında kullanıcılara sunulacağını doğruladı. Şirket, yüz tanıma modülü gibi önemli bir işlevin devre dışı kalması cihazın güvenliğini ve kullanım kolaylığını zedelediği için sorunu hızla çözmeye çalışıyor.

Sıra dışı hareket hatası ve sonuçları

Ayrıca kullanıcılar, iPhone 18 Pro'nun çalışmasını tamamen durdurabilen sıra dışı bir hata buldular. Basit bir çift kaydırma hareketinin cihazı tamamen "dondurduğu" ve ekranın dokunuşlara yanıt vermemesine yol açtığı belirlendi. Bu durumda akıllı telefonu yalnızca zorla yeniden başlatma yöntemiyle eski haline döndürmek mümkün.

Şu an için bu hareket hatasını gideren güncellemenin ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor. Hatırlatalım, bu bilgileri paylaşan içeriden öğrenen Abishek Yadav, daha önce Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve Mi 10T Lite akıllı telefonları hakkındaki bilgileri resmi tanıtımlarından önce doğru bir şekilde açıklamasıyla tanınmıştı.