Kazakistan'da askeri facia nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Mangistau bölgesinde askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 25 Eylül'de ülkede ulusal yas ilan etti. Konuyla ilgili açıklama Akorda tarafından yapıldı.

Facia, 24 Eylül'de Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirdiği eğitim-tatbikat sırasında meydana geldi. İlk bilgilere göre, hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 asker akıntıya kapıldı.

Savunma Bakanlığı başlangıçta 9 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Daha sonra gelen bilgilere göre can kaybı 12'ye yükseldi. İki asker kayıp, bir asker ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Kazakistan Başsavcılığı tarafından ceza davası açıldı. Soruşturma kapsamında olayın tüm detayları inceleniyor ve gerekli bilirkişi incelemeleri yapılıyor.

Başbakan Oljas Bektenov, olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması için bir hükümet komisyonu kurulması talimatını verdi. Komisyona Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, facianın nedenlerinin belirlenmesi ve ailelerine gerekli yardımların yapılması talimatını verdi.

Facia nedeniyle Aktau şehrinde şehir günü kutlamaları kapsamında yapılması planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.