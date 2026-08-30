Deniz tabanında 83 yıllık gizemli Alman botu bulundu

Yunan teknik dalgıçlar, İyon Denizi'nde İkinci Dünya Savaşı dönemine ait nadir bir Alman sürat botu keşfetti. Gemi, 300 fitten fazla derinlikte neredeyse dikey bir konumda yatıyor.

AegeanTec uzmanları, 41 fit uzunluğundaki geminin Nazi Almanyası'nın Kriegsmarine donanmasında görev yapan LS6 — Leichtes Schnellboot botu olduğunu belirledi. Uzmanlar, bunun bu türde günümüze ulaşan tek gemi olabileceğine inanıyor.

Bot, Lefkada adası ile anakara arasında, Preveze yakınlarındaki İyon Denizi'nde bulunuyor. Keşif, AegeanTec deniz tarihi araştırmacısı Giorgos Karelas tarafından bu ayın başında duyuruldu.

Gemiyi arama çalışmaları 2013 yılında başladı. Alman deniz tarihi araştırmacısı Peter Schenk, arşiv verileri aracılığıyla İyon Denizi'nde kaybolan küçük bir Kriegsmarine gemisi hakkında bilgi sağladı. Ardından Lefkada bölgesindeki gemi araştırmacısı Dimitris Giannoulatos, sonar yardımıyla 315 fit derinlikte tanımlanamayan bir nesne tespit etti.

Bunun üzerine AegeanTec dalgıçları Marinos Giourgas ve Vasilis Spyropoulos derinliğe inerek gemiyi inceledi. Deniz tabanında neredeyse dikey duran, alüminyum gövdesi ve üst kısmı 80 yılı aşkın süredir su altında kalmasına rağmen iyi korunmuş bir gemi buldular.

Uzmanlar, LS6 olduğunu boyutları, alüminyumdan yapılmış olması, kıç tarafı ve iki adet Junkers Jumo 205 dizel motoru sayesinde doğruladı. Onu çekmek için kullanılan halatın bir kısmı da geminin burnuna bağlı halde duruyor.

LS6, Dornier şirketi tarafından inşa edilmiş ve 1941 yılında hizmete girmiştir. Başlangıçta torpido operasyonları için tasarlanan bot, daha sonra denizaltılara karşı mücadele etmek üzere yeniden donatılmış ve su bombası atma ekipmanlarıyla güçlendirilmiştir.

Tarihi kayıtlara göre bot, 24 Eylül 1943'te Igoumenitsa'dan Korfu'ya doğru hareket ederken saldırıya uğradı. En olası senaryoya göre, altı İtalyan Reggiane Re.2002 avcı-bombardıman uçağı tarafından saldırıya maruz kaldı.

Gemi yakınındaki patlamalar, hafif alüminyum gövdesine ciddi zarar verdi ve hareket kabiliyetini kısıtladı. Alman ordusu, hasarlı LS6'yı onarım için Pire'ye çekmeye çalıştı.

Ancak beş gün sonra, 29 Eylül'de çekilme işlemi sırasında hasarlı gövde basınca dayanamayarak yarıldı. Suyun içeri girmesi sonucu LS6, Preveze kıyısındaki Mitikas yakınlarında battı.

Uzmanlar, geminin hava saldırısı sonucu tamamen yok olmayıp çekilirken batmasının, iyi korunmasına yardımcı olduğunu vurguluyor. Alüminyum yapısı da LS6'nın onlarca yıl boyunca nispeten iyi durumda kalmasında önemli bir faktör oldu.

Yunan yasalarına göre, 50 yıldan uzun süre önce batan gemi ve uçak enkazları koruma altındaki tarihi eser sayılıyor. Bu nedenle LS6'nın tam konumu kamuoyuna açıklanmadı.