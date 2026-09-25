Almatı dağlarında turistlerin karşısına kar leoparı çıktı (video)

Almatı dağlarında turistler nadir görülen bir kar leoparı ile karşılaştı. Nadir yırtıcı, dağ patikasında turist grubuna eşlik eden bir köpeği kovalarken aniden gözlerinin önünde belirdi.

Olayın tanıklarından biri bu anları videoya kaydetmeyi başardı.

Almatı'da yaşayan Oksana Perekupko'nun ifadesine göre, yürüyüş sırasında gruba yerel bir köpek de katılmıştı. Başlangıçta hayvan turistlerin önünde koşuyordu. Ancak mola sırasında davranışları aniden değişti.

Köpeğin tüyleri diken diken oldu ve dikkati tek bir noktaya odaklandı. Kısa bir süre sonra aniden koşmaya başladı. Birkaç saniye sonra ise peşinden bir kar leoparı göründü.

Turistler köpek için endişelenerek bağırmaya başladılar. Ancak yırtıcı insanlara yaklaşmadı. Birkaç saniye boyunca turistlere doğru baktı ve ardından bir ardıç ağacının arkasına geçerek gözden kayboldu.

Bir süre sonra kar leoparı patikanın daha üst kısımlarında tekrar görüldü. Turistler, yırtıcının orada avını koruyor olabileceğini tahmin ettiler.

Bunun üzerine grup üyeleri köpeği yanlarına alarak yakınlardaki bir yerleşim yerine indirdiler.

Kar leoparı, Kazakistan'ın Kırmızı Kitabı'na girmiş nadir bir yırtıcıdır ve devlet koruması altındadır. Ülke genelinde yaklaşık 200 bireyinin bulunduğu kaydedilmektedir.

Turistlerin kaydettiği bu nadir karşılaşma, dağlarda doğayla baş başa kalmanın ne kadar beklenmedik olabileceğini bir kez daha gösterdi.