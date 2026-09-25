Samsung monitörleri de Çin pazarından çekiyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Çin ana karasındaki monitör satışlarını son aşamaya getirdi. ixbt.com'un haberine göre, depo ve satış ağlarının temizlenmesi ile kalan ürünlerin satışı Kasım 2026 sonuna kadar tamamen tamamlanacak. Bu karar, şirketin Çin'deki tüketici elektroniği pazarından kademeli olarak çekilme stratejisinin mantıklı bir devamı oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, ulusal distribütörler ve kurumsal ortaklar Samsung monitörlerinin tedarikini çoktan durdurdu. Şu anda şirket, kalan ürünlerin envanterini çıkarıyor ve satılmayan ürün hacmine göre ortaklara gerekli tazminatları hazırlıyor. Bu değişiklikler, Çin tüketici pazarındaki rekabet ortamının yoğunlaşmasıyla gerçekleşiyor.

Tüketici elektroniğinden vazgeçme stratejisi

Bu yılın 6 Mayıs tarihinde Samsung (China) Investment şirketi, Çin'de televizyon, monitör, ticari ekran, klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, projektör, ses sistemleri ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinin satışını durduracağını resmen duyurmuştu. Bundan sonra, Çin pazarında marka adı altında sadece Samsung smartphones satışının kalması kararlaştırıldı.

İlginç olan ise, monitör kategorisinin Samsung'un Çin'deki tüketici işindeki en başarılı alanlardan biri olarak değerlendirilmesiydi. Ancak, organizasyonel açıdan bu birim, şirketin vazgeçmeye karar verdiği diğer tüketici elektroniği kategorileriyle aynı yapıya dahil olduğu için kapanma sürecine girdi.

Pazardaki değişiklikler ve servis garantileri

Resmi duyurudan sonra bile sevkiyatlar hemen durmadı. Mayıs ayında Çinli distribütör Hanlinhui, ürün yelpazesine 15 yeni monitör modeli eklemeyi başarmıştı. Ancak 23 Haziran'da Samsung, WeChat sosyal ağındaki resmi tüketici elektroniği hesabını kapattı; bu, işin gerçekten küçüldüğünü gösteren önemli bir adımdı.

Şirket temsilcileri, Çin yasalarına uygun olarak, daha önce satın alınan cihazlar için garanti ve satış sonrası hizmetlerin tam kapsamlı olarak korunacağını belirtti. Müşteriler için hiçbir hizmet yükümlülüğü ihlal edilmeyecek ve tüm sözleşmeler yerine getirilecektir.

1992'den beri devam eden tarih

Samsung, Çin pazarında 1992'den beri faaliyet göstermektedir. Ancak son yirmi yılda yerel üreticilerin güçlenmesiyle birlikte şirketin bu ülkedeki konumu önemli ölçüde zayıfladı. Çinli markaların ev aletleri pazarında üstünlüğü ele geçirmesi, Koreli devi stratejisini değiştirmeye zorladı.

Kaynaklara göre, kapsamlı bir yeniden yapılanmanın ardından Samsung, Çin'de sadece iki ana alanda —smartphones ve memory çipleri— tam varlığını korumayı planlıyor. Diğer tüketici elektroniği alanları ise kademeli olarak kapatılıyor.