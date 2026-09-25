Xiaomi 18 Pro ve Pro Max Çin'de uzun kuyruklara yol açtı

·3·Teknoloji
Xiaomi 18 Pro ve Pro Max Çin'de uzun kuyruklara yol açtı

Çinli Xiaomi şirketi tarafından tanıtılan yeni amiral gemisi serisi — Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max piyasada benzeri görülmemiş bir ilgiyle karşılaştı. Satışların başlamasından sadece iki gün sonra, Çin genelindeki Xiaomi Home perakende mağazaları müşterilerle dolup taştı. Bu durum, marka hayranları arasındaki yüksek talebin devam ettiğini ve yeni cihazların teknolojik açıdan ciddi bir ilgiyi hak ettiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing ve Xiaomi Mobile resmi hesabı, Güz Ortası Festivali sırasında satış noktalarından çekilen ilginç fotoğrafları paylaştı. Henan, Shandong, Jiangsu ve diğer eyaletlerdeki mağazaların önünde oluşan uzun kuyruklar ve sergi stantlarının etrafındaki kalabalık, Çin pazarında yeni amiral gemilerine olan büyük tutkuyu açıkça ortaya koydu.

Amiral gemisi akıllı telefonların teknik özellikleri ve fiyatları

Bu serideki akıllı telefonlar, özgün tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Cihazlar, arka panelde bulunan ek bir ekran ve 200 MP gelişmiş kamera sistemi ile donatılmış olup, bu mobil fotoğrafçılık imkanlarını yeni bir seviyeye taşıyor. Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi 18 Pro serisi bu yıl 23 Eylül akşamı resmen tanıtılmış ve hemen satışa sunulmuştu.

Bu seriye Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max modelleri ve özel şeffaf versiyonlar dahil edildi. Fiyatlara gelince, Xiaomi 18 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç konfigürasyonu 5999 yuan iken, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip varyantı 8999 yuan olarak fiyatlandırıldı. Daha gelişmiş olan Xiaomi 18 Pro Max ise bellek kapasitesine bağlı olarak 6999 yuan ile 9999 yuan arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Şeffaf versiyonları tercih edenler için Xiaomi 18 Pro modeli 9999 yuandan, Pro Max şeffaf versiyonu ise 10999 yuandan başlıyor.

Uluslararası pazara açılma planları

Alıcıları sevindiren bir diğer önemli haber ise Xiaomi'nin bu serinin küresel pazara çıkacağını resmen duyurması oldu. Şirketin açıklamasına göre, Xiaomi 18 Pro akıllı telefonları 2026 yılı sonuna kadar dünya pazarında da satışa sunulacak. Buna rağmen, uluslararası alıcılar için hazırlanacak küresel versiyonların biraz daha küçük bataryalarla donatılacağı belirtildi.

XiaomiXiaomi 18 ProAkıllı TelefonÇinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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