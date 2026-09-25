Çinli öğretmen öğrencileriyle 4 metrelik su roketi yaptı

·2·Dünya
Çinli öğretmen öğrencileriyle 4 metrelik su roketi yaptı

Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir fen bilgisi öğretmeni olan Wang Yin, öğrencileriyle birlikte 4 metre yüksekliğinde çok aşamalı bir su roketi geliştirdi. Cihaz, uçuş sırasında güçlendiricilerini ayırması ve paraşüt yardımıyla yere inmesiyle dikkat çekti.

Roketin plastik kovalar, içecek şişeleri ve diğer basit malzemelerden monte edildiği belirtildi. Su ve basınçlı hava gücüyle hareket eden roketin uçuş sırasında yan güçlendiricileri ile birinci ve ikinci aşamaları sırasıyla ayrılıyor. Ardından roketin parçalarında açılan paraşütler, parçaların güvenli bir şekilde yere dönmesini sağlıyor.

Wang Yin, bu tür deneylerle öğrencilere ders kitaplarındaki teorik bilgileri uygulamalı olarak açıklamayı amaçlıyor. Öğrenciler, roketi tasarlama, monte etme ve test etme sürecinde mekanik, hava basıncı ve uçuş prensiplerini pratikte öğreniyorlar.

Öğretmen, birkaç yıldır su roketleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. The Paper'ın haberine göre, onun bu deneyimi diğer eğitimcileri de etkiledi ve Çin genelinde yaklaşık 3 bin öğretmen su roketlerini ders süreçlerine dahil etti.

Wang Yin ve öğrencilerinin roketi başarılı bir şekilde uçurmadan önce 60'tan fazla başarısız deneme gerçekleştirdiği de kaydedildi. Öğretmen, bu tür deneylerin sadece bilimsel bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda hatalardan ders çıkarma ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunu vurguluyor.

Wang YinJiangxi EyaletiSu RoketleriEğitimde Su RoketleriBilim Deneyleri
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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