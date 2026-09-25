Brian Riemer: Erling Haaland dünyanın en iyi forveti

Uluslar Ligi kapsamında oynanan İskandinav derbisinde Norveç, Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Bu karşılaşmada attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Manchester City forveti Erling Haaland, maçın kaderini belirleyen ana figür oldu. Karşılaşma sonrası Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Brian Riemer, rakip yıldızın yeteneğine övgü dolu sözler sarf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

GOAL.com'un haberine göre, çekişmeli geçen maçta Norveç, Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın golleriyle öne geçmişti. Ancak ikinci yarıda toparlanan Danimarkalılar skoru dengelemeyi başardı. Buna rağmen ev sahibinin golcüsü, kritik anlarda sahneye çıkarak takımına üç puanı kazandırdı.

Sahada kaybolup kritik anda ortaya çıkan forvet

Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, maç sonu basın toplantısında Erling Haaland'ı dünyanın en iyi santrforu olarak nitelendirdi. Riemer'e göre, bu seviyedeki bir oyuncuya karşı 90 dakika boyunca konsantrasyonu korumak oldukça zor bir görev.

«Oyununu daha da geliştirmenin mümkün olduğunu sanmıyorum. Erling, maçın belirli bölümlerinde gözden kaybolabilen bir forvet. Onu hiç fark etmiyorsunuz. Ancak ona çeyrek şans bile verseniz, hemen golünü atıyor» dedi Riemer, Dagbladet gazetesine dayanarak.

Savunma hataları ve duran toplar

Danimarka teknik direktörü, mağlubiyeti değerlendirirken savunmadaki basit hatalara ve özellikle duran toplardaki dikkatsizliğe vurgu yaptı. Maçı kazandıran gol bir köşe vuruşu sonrası geldi ve bu pozisyonda konuk ekip savunması Haaland'ı tamamen boş bırakmıştı.

Riemer, bu tür durumlarda Martin Ødegaard gibi liderlerin bireysel yeteneklerinin maçın kaderini belirlediğini kabul etti. Yine de uzman isim, takımının Norveç'ten çok da geride olmadığını ve henüz son sözlerini söylemediklerini ekledi.