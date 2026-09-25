Brian Riemer: Erling Haaland dünyanın en iyi forveti

·2·Spor
Brian Riemer: Erling Haaland dünyanın en iyi forveti

Uluslar Ligi kapsamında oynanan İskandinav derbisinde Norveç, Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Bu karşılaşmada attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Manchester City forveti Erling Haaland, maçın kaderini belirleyen ana figür oldu. Karşılaşma sonrası Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Brian Riemer, rakip yıldızın yeteneğine övgü dolu sözler sarf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

GOAL.com'un haberine göre, çekişmeli geçen maçta Norveç, Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın golleriyle öne geçmişti. Ancak ikinci yarıda toparlanan Danimarkalılar skoru dengelemeyi başardı. Buna rağmen ev sahibinin golcüsü, kritik anlarda sahneye çıkarak takımına üç puanı kazandırdı.

Sahada kaybolup kritik anda ortaya çıkan forvet

Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, maç sonu basın toplantısında Erling Haaland'ı dünyanın en iyi santrforu olarak nitelendirdi. Riemer'e göre, bu seviyedeki bir oyuncuya karşı 90 dakika boyunca konsantrasyonu korumak oldukça zor bir görev.

«Oyununu daha da geliştirmenin mümkün olduğunu sanmıyorum. Erling, maçın belirli bölümlerinde gözden kaybolabilen bir forvet. Onu hiç fark etmiyorsunuz. Ancak ona çeyrek şans bile verseniz, hemen golünü atıyor» dedi Riemer, Dagbladet gazetesine dayanarak.

Savunma hataları ve duran toplar

Danimarka teknik direktörü, mağlubiyeti değerlendirirken savunmadaki basit hatalara ve özellikle duran toplardaki dikkatsizliğe vurgu yaptı. Maçı kazandıran gol bir köşe vuruşu sonrası geldi ve bu pozisyonda konuk ekip savunması Haaland'ı tamamen boş bırakmıştı.

Riemer, bu tür durumlarda Martin Ødegaard gibi liderlerin bireysel yeteneklerinin maçın kaderini belirlediğini kabul etti. Yine de uzman isim, takımının Norveç'ten çok da geride olmadığını ve henüz son sözlerini söylemediklerini ekledi.

Erling HaalandBrian RiemerUEFA Uluslar LigiNorveçManchester City
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Brian Riemer, Erling Haaland'ın deneme antrenmanları hakkındaki söylentilere açıklık getirdiBrian Riemer, Erling Haaland'ın deneme antrenmanları hakkındaki söylentilere açıklık getirdiDün 09:38Erling Haaland, Ronaldo'yu geride bıraktı ve Norveç'e galibiyeti getirdiErling Haaland, Ronaldo'yu geride bıraktı ve Norveç'e galibiyeti getirdiBugün 01:54Stale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdıStale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdı15 Eylül 17:31Erling Haaland'ın eşsiz içgüdüsü: Norveçli teknik direktörden golcüye övgüErling Haaland'ın eşsiz içgüdüsü: Norveçli teknik direktörden golcüye övgüBugün 13:15Stale Solbakken, Erling Haaland'ın fiziksel durumundan endişeliStale Solbakken, Erling Haaland'ın fiziksel durumundan endişeliBugün 12:34Erling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladıErling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladı16 Eylül 18:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?