Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max global versiyonlarının bataryasında değişiklik olacak

Bu yıl 23 Eylül'de Çin pazarında tanıtılan Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max amiral gemisi akıllı telefonları, yüksek teknolojik özellikleri, özellikle de devasa bataryalarıyla teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Ancak, ixbt.com'un bilgilerine göre, bu cihazların uluslararası pazar için tasarlanan global versiyonlarının, Çin'de satışa sunulan modellere kıyasla daha küçük kapasiteli bataryalarla donatılacağı öğrenildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Global versiyonlar ne kadar güç kaybedecek?

Tanınmış sızıntı kaynağı Kacper Skrzypek, HyperOS sistem kodlarını inceleme sürecinde bu farklılıkları tespit etti. Buna göre, Çin pazarı için tasarlanan Xiaomi 18 Pro akıllı telefonu 7000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipken, global versiyonu 6000 mAh batarya ile sağlanacak. Sonuç olarak, uluslararası alıcılar cihazlarında başlangıç gücünün yaklaşık yüzde 14'ünü, yani 1000 mAh kapasitesini kaybetmek zorunda kalacaklar.

Daha belirgin bir değişiklik Xiaomi 18 Pro Max modelinde gözlemleniyor. Çin'de 8500 mAh batarya ile tanıtılan bu gelişmiş akıllı telefonun global versiyonu 7050 mAh batarya alacak. Burada fark tam 1450 mAh veya yaklaşık yüzde 17'yi oluşturuyor. Buna rağmen, ilk bilgilere göre cihazların kablolu hızlı şarj gücü değişmeden kalacak; sırasıyla 90 W ve 100 W seviyesinde korunacak.

Böyle bir kararın sebebi nedir?

Şimdilik şirket, batarya kapasitesinin düşürülmesinin nedenlerini resmen açıklamadı. Uzmanlar ve sektör analistlerine göre, temel faktörlerden biri, uluslararası nakliye ve lojistik şirketlerinin lityum iyon bataryaların taşınması konusundaki katı güvenlik gereksinimleridir. Çoğu zaman üreticiler, bu tür kurallar ve gümrük düzenlemeleri nedeniyle global pazarlar için batarya yapılarını değiştirmek zorunda kalıyorlar.

Bu durum, Xiaomi markasının ilk kez karşılaştığı bir durum değil. Önceki nesil Xiaomi 17 serisinde de benzer bir durum gözlemlenmişti: O zamanlar uluslararası versiyon, Çin'deki 7000 mAh yerine 6330 mAh batarya almış, Xiaomi 17 Ultra modeli ise 6800 mAh yerine 6000 mAh kapasite ile sınırlı kalmıştı. Bu nedenle, yeni amiral gemilerini satın almayı planlayan uluslararası tüketicilerin bu teknik farklılıkları dikkate almaları önemli kabul ediliyor.