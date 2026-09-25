Xiaomi 18 Pro ekran parlaklığı selefinden düşük çıktı

Ixbt.com'a göre, ünlü içeriden öğrenen Ice Universe, gelecek nesil amiral gemisi Xiaomi 18 Pro ile önceki Xiaomi 17 Ultra akıllı telefonlarının ekran özelliklerini karşılaştırdı. Uzman, yeni cihazın ekranında kullanılan özel teknoloji nedeniyle parlaklığın ve içerik görünürlüğünün önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Analistin gözlemlerine göre, Xiaomi 18 Pro ekranında yüklü olan gizlilik modu (Privacy Mode) kapalıyken bile görüntü kalitesi ve okunabilirlik seviyesi, önceki Ultra modelinin gerisinde kalıyor. Bu durumun özellikle ekrana dik değil, eğik bir açıyla bakıldığında belirginleştiği vurgulandı.

Gizlilik teknolojisinin günlük kullanıma etkisi

Bu teknoloji başlangıçta akıllı telefon sahibinin kişisel verilerini başkalarının meraklı bakışlarından korumak ve görünürlüğü sınırlamak amacıyla geliştirilmişti. Ancak mevcut karşılaştırmalar, koruma işlevi aktif olmadığında bile ekran kalitesinin olumsuz etkilendiğini gösterdi.

İçeriden öğrenen kaynağa göre, bu tür yenilikçi çözümler günlük modda içerik izlemeyi zorlaştırıyor ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Sonuç olarak, gizlilik sağlama avantajları, ekran kalitesindeki düşüş gibi ciddi tavizler pahasına elde ediliyor.

Gelecek amiral gemileri için öneriler

Uzmanlar, bu tür teknolojik çözümler uygulanırken kullanıcıların günlük konforunun da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Ice Universe, sonuç bölümünde Xiaomi'ye gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonları geliştirme sürecinde bu deneyimi göz önünde bulundurmasını tavsiye etti.

Günümüzde akıllı telefon pazarında ekran parlaklığı ve görüş açıları temel rekabet avantajlarından biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle üreticilerin güvenlik ile görsel konfor arasındaki dengeyi bulmak için ciddi şekilde kafa yormaları gerekiyor.