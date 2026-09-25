Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisi rekor düzeyde batarya kapasitesine sahip olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarında pil kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni düzenleyici belgelerde Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modellerinin bazı teknik detayları ortaya çıktı; bunlar arasında batarya ve hızlı şarj özellikleri dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, serinin en gelişmiş temsilcisi olan Samsung Galaxy S27 Ultra, 5700 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu rakam, şirketin son yıllardaki önemli bir değişikliği olup kullanıcıların beklediği yeniliklerden biri olması bekleniyor. Ayrıca cihaz, 60 W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Amiral gemisi serisinde uzun zamandır beklenen değişiklikler

Hatırlatmak gerekirse, Samsung geleneksel olarak Ultra serisindeki en üst segment akıllı telefonlarında birkaç yıldır 5000 mAh kapasiteli bataryalar kullanıyordu. Yeni bilgiler doğrulanırsa, batarya kapasitesinin 5700 mAh seviyesine çıkarılması, amiral gemisi akıllı telefonların pil ömrünü önemli ölçüde uzatacaktır. Bu, pazardaki rekabet koşullarında önemli bir adım olarak görülüyor.

Serinin bir diğer temsilcisi olan Galaxy S27 Pro modelinin ise 5200 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Daha küçük olan bu versiyon da tıpkı büyüğü gibi 60 W şarj gücüne sahip olacak. Bu durum, şirketin cihazlarının şarj hızını kademeli olarak iyileştirdiğini gösteriyor.

Teknik özellikler ve bellek

Bunun yanı sıra içeriden gelen bilgiler, Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinin en yeni nesil bellek türleri olan LPDDR6 ve UFS 5.1 standartlarına geçeceğini işaret ediyordu. Ancak sunulan bilgilere göre, yalnızca Ultra versiyonu 16 GB RAM ile donatılacak. Bu, cihazın genel performansını ve çoklu görev yeteneklerini daha da artıracaktır.

Samsung henüz yeni amiral gemisi serisi hakkında resmi bir detay paylaşmadı ve tanıtım tarihini açıklamadı. Yine de düzenleyici kurumlardan sızan bu tür bilgiler, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen cihazların pazara ne gibi yenilikler getireceğini önceden değerlendirme imkanı sunuyor.