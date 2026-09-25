Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki fedakarlığı ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forveti Cristiano Ronaldo, sadece yeşil sahalardaki golleriyle değil, aynı zamanda soyunma odasındaki liderliği ve insani değerleriyle de dikkat çekiyor. Takımın eski savunma oyuncusu Alvaro Gonzalez, Portekizli yıldızın takım içindeki finansal sorunları çözmedeki fedakarlığı hakkında ilginç bilgiler paylaştı. LeFutbolin'in haberine göre, deneyimli savunmacı Riyad ekibindeki kariyerinin ilk aylarında ciddi mali zorluklarla karşılaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İspanyol futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olduktan sonraki ilk altı ay boyunca hiç maaş almadığı ortaya çıktı. Yerel sporun en zengin kurumlarından biri olarak kabul edilen ve Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından desteklenen kulüpte böyle bir durumun yaşanması takımda huzursuzluk yarattı. Buna rağmen Alvaro, kariyeri boyunca birikim yaptığı için bu durumu nispeten sakin karşıladı, ancak yine de kazanç elde etmek için geldiğini gizlemedi.

Cristiano Ronaldo'nun doğrudan müdahalesi

Durumun kökten değişmesi için Cristiano Ronaldo'nun takıma gelişi ve bu olaya müdahale etmesi gerekti. İspanya'nın Espanyol ve Villarreal kulüplerinde forma giymiş olan savunmacının sözlerine göre, Portekizli efsane takım arkadaşlarının maaş alamadığını öğrenince hemen ilgili makamlara talebini iletti. Hükümetten alması gereken ilk büyük maaşını almayı kesin bir dille reddederek, öncelikle diğer futbolcuların alacaklarının ödenmesi gerektiğini şart koştu.

Alvaro Gonzalez röportajında şunları hatırlattı: Durumu öğrendi. Hükümet tarafından kendisine ödeme yapılması gerekiyordu ve ilk maaşından önce oyuncuların paralarının verilmesini talep etti. Bazılarımıza ödeme yapılmamıştı, herkese değil ama o, bu insanların parası ödenene kadar dedi. Bunu yapmak zorunda değildi ama Cristiano yaptı.

Kısa süreli iş birliği ve gelecek planları

Cristiano Ronaldo ve Alvaro Gonzalez, 2022-2023 sezonunda sadece 11 resmi maçta birlikte sahaya çıkıp 6 galibiyet almış olsalar da, bu kısa dönem birbirlerini yakından anlamaları için yeterli oldu. Zamanla Alvaro, 36 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Eski takım arkadaşı ise şu anda 41 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen, Al-Nassr formasıyla tarihi 1000 gol hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Cristiano Ronaldo şu anda Riyad kulübü ile Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme kapsamında faaliyet gösteriyor. Sadece yerel ligde değil, uluslararası arenada da takıma liderlik ediyor. Futbolcunun saha dışındaki bu adaletli ve destekleyici davranışları, küresel itibarını daha da artırarak genç nesil için gerçek bir örnek olduğunu bir kez daha kanıtladı.