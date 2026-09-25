Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki fedakarlığı ortaya çıktı

·56·Spor
Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki fedakarlığı ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forveti Cristiano Ronaldo, sadece yeşil sahalardaki golleriyle değil, aynı zamanda soyunma odasındaki liderliği ve insani değerleriyle de dikkat çekiyor. Takımın eski savunma oyuncusu Alvaro Gonzalez, Portekizli yıldızın takım içindeki finansal sorunları çözmedeki fedakarlığı hakkında ilginç bilgiler paylaştı. LeFutbolin'in haberine göre, deneyimli savunmacı Riyad ekibindeki kariyerinin ilk aylarında ciddi mali zorluklarla karşılaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İspanyol futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olduktan sonraki ilk altı ay boyunca hiç maaş almadığı ortaya çıktı. Yerel sporun en zengin kurumlarından biri olarak kabul edilen ve Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından desteklenen kulüpte böyle bir durumun yaşanması takımda huzursuzluk yarattı. Buna rağmen Alvaro, kariyeri boyunca birikim yaptığı için bu durumu nispeten sakin karşıladı, ancak yine de kazanç elde etmek için geldiğini gizlemedi.

Cristiano Ronaldo'nun doğrudan müdahalesi

Durumun kökten değişmesi için Cristiano Ronaldo'nun takıma gelişi ve bu olaya müdahale etmesi gerekti. İspanya'nın Espanyol ve Villarreal kulüplerinde forma giymiş olan savunmacının sözlerine göre, Portekizli efsane takım arkadaşlarının maaş alamadığını öğrenince hemen ilgili makamlara talebini iletti. Hükümetten alması gereken ilk büyük maaşını almayı kesin bir dille reddederek, öncelikle diğer futbolcuların alacaklarının ödenmesi gerektiğini şart koştu.

Alvaro Gonzalez röportajında şunları hatırlattı: Durumu öğrendi. Hükümet tarafından kendisine ödeme yapılması gerekiyordu ve ilk maaşından önce oyuncuların paralarının verilmesini talep etti. Bazılarımıza ödeme yapılmamıştı, herkese değil ama o, bu insanların parası ödenene kadar dedi. Bunu yapmak zorunda değildi ama Cristiano yaptı.

Kısa süreli iş birliği ve gelecek planları

Cristiano Ronaldo ve Alvaro Gonzalez, 2022-2023 sezonunda sadece 11 resmi maçta birlikte sahaya çıkıp 6 galibiyet almış olsalar da, bu kısa dönem birbirlerini yakından anlamaları için yeterli oldu. Zamanla Alvaro, 36 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Eski takım arkadaşı ise şu anda 41 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen, Al-Nassr formasıyla tarihi 1000 gol hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Cristiano Ronaldo şu anda Riyad kulübü ile Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme kapsamında faaliyet gösteriyor. Sadece yerel ligde değil, uluslararası arenada da takıma liderlik ediyor. Futbolcunun saha dışındaki bu adaletli ve destekleyici davranışları, küresel itibarını daha da artırarak genç nesil için gerçek bir örnek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cristiano RonaldoAl-NassrAlvaro GonzalezSuudi ArabistanFutbol Haberleri
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo Al-Nassr kulübünü satın almaktan vaz mı geçti?Cristiano Ronaldo Al-Nassr kulübünü satın almaktan vaz mı geçti?18 Eylül 02:56Cristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyorCristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyor11 Eylül 11:52Al-Nassr Krizin Eşiğinde: Cristiano Ronaldo ile Yolları Ayırma Vakti Geldi mi?Al-Nassr Krizin Eşiğinde: Cristiano Ronaldo ile Yolları Ayırma Vakti Geldi mi?26 Temmuz 22:35Al-Nassr Krizin Eşiğinde: Cristiano Ronaldo Takımdan Ayrılacak mı?Al-Nassr Krizin Eşiğinde: Cristiano Ronaldo Takımdan Ayrılacak mı?26 Temmuz 20:58Ange Postecoglou, Al-Nassr'ın başındaki ilk maçında sürpriz bir mağlubiyet aldıAnge Postecoglou, Al-Nassr'ın başındaki ilk maçında sürpriz bir mağlubiyet aldı23 Temmuz 20:51Cristiano Ronaldo'nun takımında finansal kriz: Al-Nassr maaşları ödemekte zorlanıyorCristiano Ronaldo'nun takımında finansal kriz: Al-Nassr maaşları ödemekte zorlanıyor14 Temmuz 13:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?