New York'ta 10 dakika sonra kapısı otomatik açılan tuvaletler hizmete girdi

·9·Dünya
New York'ta 10 dakika sonra kapısı otomatik açılan tuvaletler hizmete girdi

New York şehrinde 4 milyon dolarlık bir proje kapsamında 17 adet modern umumi tuvaletin kurulumuna başlandı. Bu tuvaletler, şehrin beş bölgesindeki yoğun nüfuslu alanlara ve kamusal meydanlara yerleştiriliyor.

Ücretsiz olan tuvaletler her gün 07:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet verecek. Tuvaletleri kullanmak için QR kod taratmak, özel bir uygulama kullanmak veya telefonla kapıyı açmak mümkün.

Cihazların en dikkat çekici özelliği, kullanım süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmış olmasıdır. Resmi bilgilere göre, 10 dakika dolduğunda ışıklı ve sesli uyarı devreye girerek kapı otomatik olarak açılıyor.

Kullanıcılara süre dolmadan önce de uyarılar yapılıyor. Özellikle beşinci dakikada sürenin yarısının geçtiği, sekizinci dakikada ise sürenin bitmek üzere olduğu bildiriliyor.

Belediye yönetimi bu sistemle umumi tuvaletlerden mümkün olduğunca çok kişinin faydalanmasını amaçlıyor. Cihazlarda engelli bireyler için uygun koşullar, temassız giriş sistemi, el yıkama alanı, bebek alt değiştirme masası ve iklimlendirme özelliği bulunuyor.

17 tuvaletin kurulum çalışmaları 2026 Eylül ayının ortalarında başladı ve Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

New YorkUmumi TuvaletQR KodEylül 2026Teknoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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