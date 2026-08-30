Almatı dağlarında 4 bin metreden yüksekte üç kız mahsur kaldı

·0·Dünya
Almatı dağlarında 4 bin metreden yüksekte üç kız mahsur kaldı

Almatı dağlarında üç kız, Satpayev zirvesinden kendi başlarına inemedikleri için kurtarma ekiplerinin yardımına ihtiyaç duydu. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı verilerine dayanan NUR.KZ haberini bildirdi.

Almatı İzleme ve Hızlı Müdahale Merkezi kurtarma ekipleri üç kıza yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, turist kızlar Satpayev zirvesinden inerken 4317 metre yükseklikte havanın kararması nedeniyle yollarını kaybettiler. Bu nedenle hareketlerine kendi başlarına devam edemediler.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasında, "Grubun nerede olduğuna dair kurtarma ekiplerine bilgi ulaştı. Coğrafi konum verileri sayesinde uzmanlar kızların kesin koordinatlarını hızla belirleyerek onlara doğru yola çıktı. Kurtarma ekipleri turistleri buldu ve ardından onları güvenli bir rota üzerinden 'Edelveys' turistik tesisinin bariyerine kadar eşlik etti" denildi.

Neyse ki kızların tıbbi yardıma ihtiyacı olmadı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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