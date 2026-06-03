265 metrelik tünelde 45 milyon dolarlık yük bulundu

·137·Dünya
265 metrelik tünelde 45 milyon dolarlık yük bulundu

Meksika güvenlik güçleri, ABD sınır bölgesinde büyük bir yeraltı tüneli ortaya çıkardı. Müfettişlere göre, bu gizli geçit uyuşturucu, silah ve diğer yasaklı yüklerin yasa dışı yollardan taşınması için kullanılmış olabilir.

Meksika Başsavcılığı, tünelin 31 Mayıs'ta Tijuana kenti yakınlarında tespit edildiğini açıkladı. Tünelin ABD topraklarına kadar uzanma ihtimali yüksek görülüyor.

İlk verilere göre, yeraltı geçidinin uzunluğu yaklaşık 265 metre, derinliği ise 6 metrenin üzerinde. Dikkat çekici şekilde tünel; aydınlatma sistemi, havalandırma ekipmanı ve yük taşımak için özel elektronik mekanizmalar gibi modern teknolojilerle donatılmış.

Operasyon sırasında, değeri yaklaşık 45 milyon dolar olarak tahmin edilen 1029 kilogram kokainin yanı sıra metamfetamin, esrar, mühimmat ve çeşitli belgelere el konuldu.

ABD kolluk kuvvetleri, bu operasyonu ülkedeki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak kabul edilen 'Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin faaliyetlerine vurulmuş ciddi bir darbe olarak değerlendiriyor.

Bu dava kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere uyuşturucu ticareti ve yasa dışı tünel kullanımıyla ilgili suçlamalar yöneltildi. Mahkeme suçlarını ispatlarsa, şüpheliler müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.

Meksika savcılığının verilerine göre, tünel ABD'nin San Diego kentindeki bir sokağa bağlanıyor olabilir. Ancak Amerikan tarafındaki kesin çıkış noktası henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Yetkililer, iki ülke sınırındaki yeraltı kaçakçılık ağlarına karşı mücadelenin daha da artırılacağını belirtti.

MeksikaABDTijuanaSan DiegoKaliforniyaJalisco Yeni Nesil Karteli
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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