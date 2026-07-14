Trump'tan beklenmedik hamle: ABD Hürmüz'ü kontrol altına alarak %20 gümrük vergisi getirdi

Orta Doğu'da savaş ateşi daha da alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altına alacağını ve oradan geçen tüm gemilere yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Buna karşılık İran, boğazı kapatmak ve ABD üslerine saldırmakla tehdit ediyor.

Zamin.uz bu küresel krizin ve İran çevresindeki askeri çatışmaların en son detaylarını sunuyor.

«Artık boğazın koruyucusu ABD olacak» — Trump'ın açıklaması

13 Temmuz günü Donald Trump kendi Truth Social sosyal ağında dünya ekonomisi ve lojistiği üzerinde ciddi etkisi olacak bir açıklama yaptı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en önemli deniz yollarından biri üzerinde kontrolü eline alıyor.

«Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıyoruz. Artık Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu ABD olacak», diye yazdı Trump.

Bu kararın ardından aşağıdaki kısıtlamalar ve yenilikler uygulanıyor:

Yüzde 20 gümrük vergisi: Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm sivil ve ticari gemiler, taşıdıkları yük için ABD lehine %20 oranında gümrük vergisi ödeyecek.

Deniz ablukası: İran gemileri ve resmi Tahran ile iş birliği yapan her türlü yabancı unsura karşı sıkı bir deniz ablukası yeniden başlatılacak.

Trump Fox News kanalına verdiği röportajda da bu bilgiyi doğrulayarak, İran'ın önceki anlaşmaları ihlal etmesi nedeniyle ABD'nin kararlı askeri operasyonlara bağlı kalacağını vurguladı.

İran'da şiddetli patlamalar: ABD üçüncü kez hava saldırısı düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nın uluslararası hukuk kurallarına uyan barışçıl gemiler için açık olduğunu belirtse de, İran'a yönelik askeri baskıyı maksimum seviyeye çıkardı.

ABD Hava Kuvvetleri, bir hafta içinde İran topraklarına üçüncü kez büyük bir hava saldırısı düzenledi. İran'ın Press TV devlet kanalının haberine göre, aşağıdaki bölgelerde hava savunma sistemleri devreye girdi ve şiddetli patlamalar meydana geldi:

Tahran (başkent)

Sirik ve Konarak

Çabahar ve Jask

Bandar Abbas

Saldırıya ne sebep oldu? CENTCOM verilerine göre, ABD'nin öfkesine İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IİMO) Kıbrıs bayrağı altında seyreden GFS Galaxy konteyner gemisine yaptığı saldırı neden oldu. İranlıların saldırısı sonucunda gemide büyük bir yangın çıktı, makine dairesi tahrip oldu ve mürettebattan biri kayboldu.

Barış anlaşması nasıl bozuldu?

Orta Doğu'daki kısa süreli barışın bozulma kronolojisi şu şekilde gelişti:

Barış anlaşması

17 Haziran 2026

ABD ve İran arasında çatışmaları durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmayı öngören resmi bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın ihlali

25 Haziran 2026

İran'a ait bir kamikaze dron, boğazdan geçen sivil bir tankere saldırdı. ABD buna karşılık olarak İran topraklarına ilk hava saldırılarını düzenledi.

Trump'ın kararlı kararı

8 Temmuz 2026

NATO zirvesinde konuşan Donald Trump, İran ile olan mutabakatın iptal edildiğini ve Tahran'a yönelik petrol yaptırımlarının yeniden başlatıldığını duyurdu.

Gizli görüşmeler

11 Temmuz 2026

Kapalı kapılar ardındaki müzakerelerde İranlı yetkililer, saldırıların sorumluluğunu «kontrolden çıkmış iç yapılara» yükleyerek diyaloğu sürdürmeyi talep ettiler.

Boğazın kontrol altına alınması

13 Temmuz 2026

Trump, boğazda ABD kontrolünü sağladı ve %20 gümrük vergisi getirdi. Buna paralel olarak ABD, İran'a karşı üçüncü hava saldırılarını gerçekleştirdi.

İran'ın tehdidi: «Hürmüz Boğazı'nı kapatacağız!»

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IİMO) Deniz Kuvvetleri, ABD'nin bu hamlelerine sert tepki gösterdi. Tahran, Washington'ın bölgedeki provokatif eylemleri durdurulmadığı sürece Hürmüz Boğazı üzerinden tüm gemi trafiğini tamamen durduracağını (kapatacağını) açıkladı.

Ayrıca İran tarafı, Basra Körfezi'nde bir dizi ABD askeri üssünün bulunduğu ülkelerin topraklarına saldırılar düzenlediğini açıkladı. Bu durum, bölgede geniş çaplı bir savaş riskini görülmemiş seviyelere çıkardı.