Bilim insanları yıldızının tersi yönünde dönen bir gezegen keşfetti

·17·Dünya
Bilim insanları yıldızının tersi yönünde dönen bir gezegen keşfetti

Gökbilimciler, yıldızının dönüş yönünün tersine hareket eden, Neptün büyüklüğünde sıra dışı bir ötegezegen keşfetti. GJ 3090 b olarak adlandırılan bu nesnenin keşfi, gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğuna dair anlayışımızı yeniden gözden geçirmemize neden olabilir.

Uluslararası bir araştırmacı grubu, gezegeni yüksek hassasiyetli bir spektrograf kullanarak tespit etti. Gözlemler, GJ 3090 b'nin retrograd (ters) bir yörüngeye sahip olduğunu gösterdi. Gezegenin yörünge ekseni yaklaşık 136 derece eğimlidir. Bu nedenle gezegen, yıldızının dönüşüne zıt yönde hareket etmektedir.

Böyle bir durum, küçük ve nispeten soğuk yıldızların çevresinde daha önce gözlemlenmemiş olaylardan biridir. Gezegenler genellikle yıldızlarını oluşturan gaz ve toz diskinden meydana gelir. Bu nedenle çoğu durumda yıldızın dönüş yönüyle uyumlu hareket ederler.

Bilim insanları, GJ 3090 b'nin neden bu kadar sıra dışı bir yörüngeye sahip olduğunu belirlemek için sistemi detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmacılar başlangıçta gezegenin hareket yönünü değiştiren başka bir büyük gök cisminin olabileceğini tahmin ettiler. Ancak gözlemler sırasında böyle bir nesne tespit edilmedi.

Bunun ardından bilim insanları başka bir olasılığı öne sürdüler. Onlara göre, gezegen sisteminin oluştuğu ilk dönemlerde dış uzaydan başka bir gaz ve toz diski çekilmiş olabilir. Daha sonra bu diskteki maddelerin gezegenin yörüngesini etkileyerek hareket yönünü değiştirmiş olması muhtemeldir.

Araştırmacılar GJ 3090 b sistemini gözlemlemeye devam etmeyi planlıyor. Bu tür retrograd yörüngelerin kırmızı cücelerin çevresinde ne kadar yaygın olduğunu ve dış ortamın genç gezegen sistemlerinin oluşumunu nasıl etkilediğini belirlemeyi umuyorlar.

GJ 3090 bRetrograd YörüngeÖtegezegenNeptün Büyüklüğünde GezegenAstronomi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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