Örümcek Isırığı Sonrası Komaya Giren Adam 42 Kilo Verdi

·3·Dünya
Örümcek Isırığı Sonrası Komaya Giren Adam 42 Kilo Verdi

Birleşik Krallıkvatandaşı Peter Murphy, zehirli bir örümceğin ısırmasının ardından ağır bir duruma düşerek birkaç gün komada kaldı. Ancak yaşam mücadelesi verip iyileştikten sonra hayat tarzını kökten değiştirmeye karar verdi. Ağır hastalık ve yakınlarının vefatı, hayatına farklı bir gözle bakmasını sağladı.

Need to Know yayınının haberine göre Murphy bir gün yatağında, gövdesi şeffaf bir iskelete benzeyen ve gözleri kırmızı olan tuhaf bir örümcek gördü. Böceği dikkatlice tutup dışarı çıkarmaya çalıştı. Ancak örümcek onu ısırdı.

Kısa süre sonra Murphy’nin eli şişip kızarmaya başladı. Birkaç gün içinde durumu o kadar ağırlaştı ki artık normal şekilde konuşamaz hâle geldi.

Hastanede doktorlar ona nekrotizan fasiit teşhisi koydu. Bu, dokuların çok hızlı biçimde hasar görmesine ve ölmesine yol açabilen ağır bir bakteriyel enfeksiyondur.

Murphy dört gün komada kaldı ve bu süre içinde dört ameliyat geçirdi. Hayatı ciddi tehlike altındaydı.

Hafızasında kalan son olaylardan biri, doktorların eşine söyledikleriydi. Doktorlar, enfeksiyonun kol boyunca yukarı doğru yayılması hâlinde kolu kesmek zorunda kalabilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

«O sırada bütün hayatım gözlerimin önünden geçti», — diyor Murphy.

Ağır hastalıkla mücadele ettiği süreçte erkek ve kız kardeşi de hayatını kaybetti. İyileşip hastaneden çıktıktan sonra Murphy hayatını değiştirmeye kesin olarak karar verdi.

Daha önce de fazla kilo sorunuyla mücadele ediyordu. Hastaneden çıktıktan sonra yeniden kilo aldı. Bunun üzerine sağlığına ciddi biçimde odaklanarak kilo vermeye karar verdi ve sonunda 42 kilo verdi.

Bu süreçte eşi de ona büyük destek oldu. Çift birlikte geleneksel İngiliz kahvaltısından, pastadan, kebaptan, sandviçten ve cipslerden vazgeçti. Ayrıca düzenli olarak badminton oynamayı alışkanlık hâline getirdiler.

Murphy’nin değişiminden ilham alan eşi de sağlıklı bir yaşam tarzına geçerek 22 kilo verdi.

Peter Murphy bugün yaşadığı ağır olayı hayatındaki büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

«Değişmek için asla geç değildir», — dedi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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