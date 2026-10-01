ABD mahkemesinde emsalsiz olay: İdam cezasını bekleyen adamın masumiyeti kanıtlandı

·11·Dünya
ABD mahkemesinde emsalsiz olay: İdam cezasını bekleyen adamın masumiyeti kanıtlandı

ABD hukuk sisteminin tarihindeki en sansasyonel ve uzun süren davalardan biri beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Utah eyaletinde ağır bir suçla itham edilen ve 41 yıl boyunca idam cezasının infazını bekleyen bir adam, kefaletle serbest bırakıldı.

Hayatının yarısından fazlasını parmaklıklar ardında, her gün infaz korkusuyla geçiren mahkumun kaderi, modern genetik incelemeler sayesinde kökten değişti.

1985 yılındaki cinayet ve gecikmiş genetik kanıt

Olayın detaylarına göre, vatandaş 1985 yılında işlenen vahşi bir cinayette suçlu bulunmuş ve en ağır ceza olan idam cezasına çarptırılmıştı. O dönemin kriminalistik yöntemlerinin bugünkü kadar gelişmiş olmaması nedeniyle, dava hakkındaki karar onlarca yıl boyunca geçerliliğini korudu.

Ancak yeni mahkeme soruşturmaları ve ileri teknolojiler kullanılarak yapılan yeniden incelemeler, gerçek adaletin yerini bulmasına olanak sağladı:

  • Maddi deliller yeniden incelendi: Olay yerinden muhafaza edilen biyolojik deliller, modern DNA testine tabi tutuldu.

  • Kesin uyumsuzluk: Analiz sonuçları, cinayet mahallindeki DNA izlerinin 41 yıldır mahkumiyet altında tutulan kişinin DNA profiliyle hiçbir şekilde uyuşmadığını gösterdi.

  • Özgürlüğe giden yol: Bu reddedilemez delil temelinde mahkeme, mahkumun kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Yargı hataları ve sistemdeki ciddi sorular

Bu olay, ABD kamuoyunda ve insan hakları savunucuları arasında idam cezasının uygulanmasına ilişkin sert tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dört on yılını ölüm hücresinde («death row») geçiren bir kişinin masumiyeti, sadece adaletin geciktiğini değil, aynı zamanda yargı hatası nedeniyle masum insanların idam cezasına çarptırılma riskinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şu anda yerel savcılık ve soruşturma makamları, dava hakkında nihai hukuki sonuçları hazırlıyor.

Utah EyaletiDNA Testiİdam CezasıKefaletABD Hukuku
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süredir ilk kez bir kadın idam edilecekABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süredir ilk kez bir kadın idam edilecekDün 09:03Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür diledi1 Ağustos 19:02İran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke ettiİran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke etti16 Eylül 11:25«Esad ailesinin kanlı izleri»: Suriye eski cumhurbaşkanının kuzeni ölüm cezasına çarptırıldı«Esad ailesinin kanlı izleri»: Suriye eski cumhurbaşkanının kuzeni ölüm cezasına çarptırıldı19 Ağustos 08:28ABD'de 16 yıl sonra ilk kez bir günde 3 kişi idam edilecekABD'de 16 yıl sonra ilk kez bir günde 3 kişi idam edilecek13 Ağustos 14:22Mahkeme, 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verdiMahkeme, 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verdi10 Temmuz 18:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba