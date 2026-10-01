ABD mahkemesinde emsalsiz olay: İdam cezasını bekleyen adamın masumiyeti kanıtlandı

ABD hukuk sisteminin tarihindeki en sansasyonel ve uzun süren davalardan biri beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Utah eyaletinde ağır bir suçla itham edilen ve 41 yıl boyunca idam cezasının infazını bekleyen bir adam, kefaletle serbest bırakıldı.

Hayatının yarısından fazlasını parmaklıklar ardında, her gün infaz korkusuyla geçiren mahkumun kaderi, modern genetik incelemeler sayesinde kökten değişti.

1985 yılındaki cinayet ve gecikmiş genetik kanıt

Olayın detaylarına göre, vatandaş 1985 yılında işlenen vahşi bir cinayette suçlu bulunmuş ve en ağır ceza olan idam cezasına çarptırılmıştı. O dönemin kriminalistik yöntemlerinin bugünkü kadar gelişmiş olmaması nedeniyle, dava hakkındaki karar onlarca yıl boyunca geçerliliğini korudu.

Ancak yeni mahkeme soruşturmaları ve ileri teknolojiler kullanılarak yapılan yeniden incelemeler, gerçek adaletin yerini bulmasına olanak sağladı:

Maddi deliller yeniden incelendi: Olay yerinden muhafaza edilen biyolojik deliller, modern DNA testine tabi tutuldu.

Kesin uyumsuzluk: Analiz sonuçları, cinayet mahallindeki DNA izlerinin 41 yıldır mahkumiyet altında tutulan kişinin DNA profiliyle hiçbir şekilde uyuşmadığını gösterdi.

Özgürlüğe giden yol: Bu reddedilemez delil temelinde mahkeme, mahkumun kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Yargı hataları ve sistemdeki ciddi sorular

Bu olay, ABD kamuoyunda ve insan hakları savunucuları arasında idam cezasının uygulanmasına ilişkin sert tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dört on yılını ölüm hücresinde («death row») geçiren bir kişinin masumiyeti, sadece adaletin geciktiğini değil, aynı zamanda yargı hatası nedeniyle masum insanların idam cezasına çarptırılma riskinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şu anda yerel savcılık ve soruşturma makamları, dava hakkında nihai hukuki sonuçları hazırlıyor.