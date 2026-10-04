83 kişi, altı nesil ve tek bir hane: Hindistan'daki sıra dışı aile

·7·Dünya
83 kişi, altı nesil ve tek bir hane: Hindistan'daki sıra dışı aile

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde yaşayan Nagappa ailesi, geniş ve uyumlu haneleriyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Altı nesli bir araya getiren bu ailede toplam 83 kişi yaşıyor. Bu haber Hindustan Times tarafından bildirildi.

Aile üyeleri birbirine bitişik dört evde yaşasalar da kendilerini tek bir hane olarak görüyorlar. Ortak bir mutfak kullanıyor, gelir ve giderleri birlikte yönetiyor, günlük işleri ise aralarında paylaşıyorlar.

Böylesine büyük bir aileye bakmak büyük bir emek gerektiriyor. Edinilen bilgilere göre, hanedeki herkes için her gün yaklaşık 50 kilogram pirinç pişiriliyor. Aile üyeleri ev işlerini ve tarımsal faaliyetleri de aralarında bölüşüyorlar.

Hanenin geliri temel olarak çiftçilik ve otobüs taşımacılığı faaliyetlerinden elde ediliyor. Ailede finansal konular da birlikte çözülüyor ve önemli kararlar dayanışma içinde alınıyor.

Günümüzde birçok ailenin ayrı yaşamayı tercih ettiği bir dönemde, Nagappa hanesi altı neslin karşılıklı iş birliği ve birlik içinde yaşamasıyla öne çıkıyor.

Nagappa AilesiAndhra PradeshHindustan TimesÇok Nesilli AileHindistan
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bir çatı altında 83 kişi: Hindistan'daki sıra dışı aile herkesi hayrete düşürüyorBir çatı altında 83 kişi: Hindistan'daki sıra dışı aile herkesi hayrete düşürüyorDün 15:56Yağmur yağması için Hindistan’da eşekler evlendirildiYağmur yağması için Hindistan’da eşekler evlendirildi14 Ağustos 12:44Putin Hindistan'a adım atar atmaz ilgi odağı oldu (video)Putin Hindistan'a adım atar atmaz ilgi odağı oldu (video)11 Eylül 16:26Konaklama ve yemek tamamen ücretsiz: Tacikistan'ın bir bölgesinde misafirler bedava ağırlanıyorKonaklama ve yemek tamamen ücretsiz: Tacikistan'ın bir bölgesinde misafirler bedava ağırlanıyor15 Eylül 20:53Hindistan'daki gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyorHindistan'daki gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyor2 Eylül 22:24Hindistan'da bir aile oğlunu defnetti, ancak genç hapishanede canlı bulunduHindistan'da bir aile oğlunu defnetti, ancak genç hapishanede canlı bulundu8 Eylül 22:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba