83 kişi, altı nesil ve tek bir hane: Hindistan'daki sıra dışı aile

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde yaşayan Nagappa ailesi, geniş ve uyumlu haneleriyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Altı nesli bir araya getiren bu ailede toplam 83 kişi yaşıyor. Bu haber Hindustan Times tarafından bildirildi.

Aile üyeleri birbirine bitişik dört evde yaşasalar da kendilerini tek bir hane olarak görüyorlar. Ortak bir mutfak kullanıyor, gelir ve giderleri birlikte yönetiyor, günlük işleri ise aralarında paylaşıyorlar.

Böylesine büyük bir aileye bakmak büyük bir emek gerektiriyor. Edinilen bilgilere göre, hanedeki herkes için her gün yaklaşık 50 kilogram pirinç pişiriliyor. Aile üyeleri ev işlerini ve tarımsal faaliyetleri de aralarında bölüşüyorlar.

Hanenin geliri temel olarak çiftçilik ve otobüs taşımacılığı faaliyetlerinden elde ediliyor. Ailede finansal konular da birlikte çözülüyor ve önemli kararlar dayanışma içinde alınıyor.

Günümüzde birçok ailenin ayrı yaşamayı tercih ettiği bir dönemde, Nagappa hanesi altı neslin karşılıklı iş birliği ve birlik içinde yaşamasıyla öne çıkıyor.