Bir çatı altında 83 kişi: Hindistan'daki sıra dışı aile herkesi hayrete düşürüyor

·16·Dünya
Bir çatı altında 83 kişi: Hindistan'daki sıra dışı aile herkesi hayrete düşürüyor

Hindistan'ın Kurlapalli köyünde 83 kişiden oluşan dev bir aile, aynı çatı altında uyum içinde yaşıyor. Altı nesli bir araya getiren Nagappa ailesinde 6 kaynana, 14 gelin, 20 civarında çocuk ve diğer akrabalar ikamet ediyor.

Aileye iki yaşlı kişi liderlik ediyor. Evdeki günlük işler ve tarımsal faaliyetler aile üyeleri arasında paylaştırılmış durumda. Her sabah toplanarak kimin ev işlerinden sorumlu olacağına, kimin tarlaya gideceğine karar veriyorlar.

Büyük ailenin en dikkat çekici yanlarından biri, herkes için tek bir mutfakta yemek pişirilmesi. Aile gelirinin büyük bir kısmını yaklaşık 50 hektarlık arazide yaptıkları tarımdan elde ediyor.

Bu kadar büyük bir haneyi doyurmak kolay değil. Özellikle bayram günlerinde sofra daha da zenginleşiyor: tek bir öğün için üç büyük koyun ve birkaç tavuk kesilebiliyor. Günümüzde birçok ailenin küçük hanelerde ayrı yaşamayı tercih ettiği bir dönemde, Nagappa ailesi Hindistan'daki çok nesilli aile geleneklerinin sıra dışı örneklerinden biri olmaya devam ediyor.

Nagappa AilesiKurlapalli KöyüHindistanÇok Nesilli AileSıra Dışı Yaşam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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