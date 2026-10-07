Macaristan, Ukrayna ve Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik muhalefetini sonlandırdı

·5·Dünya
Macaristan, Ukrayna ve Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik muhalefetini sonlandırdı

Avrupa diplomasisinde aylardır süren keskin siyasi tıkanıklık sona erdi. Avrupa Birliği temsilcileri ve Budapeşte yönetimi, Ukrayna ve Moldova'nın örgüte katılım müzakerelerinin teknik aşamasının yürütülmesi konusunda mutabakata vardı. Avrupa'nın nüfuzlu Rapporteur portalının kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Macaristan yaz aylarından bu yana sürdürdüğü blokajı resmen kaldırıyor.

Bu anlaşma, Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne tam entegrasyonu yolundaki en büyük diplomatik engellerden birini ortadan kaldırdı.

Sıradaki adım: İki önemli müzakere kümesi açılıyor

Tarafların vardığı uzlaşı, sürecin hızlanması için yeni bir hukuki zemin oluşturuyor:

  • Ortak pozisyon taslağı: Önümüzdeki hafta AB üyesi ülkeler, müzakerelerin ortak pozisyon taslağını resmen koordine edecek;

  • Kümelerin açılması: Eğer bu belge onaylanırsa, Kiev ve Kişinev için üyelik sürecinde aynı anda iki temel müzakere kümesi — iç pazar ve rekabet politikası — açılacak;

  • Brüksel'in beklentisi: AB diplomatları, bu kararın tüm üye devletler tarafından oybirliğiyle kabul edileceğine dair büyük bir güven duyuyor.

Kiev'in görevi: 12 Ekim yasası ve ulusal azınlıklar meselesi

Budapeşte'nin onayı boşuna değil; temel şartlardan biri ulusal azınlıkların haklarının güvence altına alınmasıyla ilgili:

  • Yüksek Rada'daki oylama: Brüksel ve Budapeşte, Ukrayna Yüksek Radası'nın 12 Ekim'de ulusal azınlıkların eğitim haklarına ilişkin özel yasa tasarısını kabul etmesini bekliyor;

  • Sorunun çözümü: Tam da bu yasanın yürürlüğe girmesinin, Macaristan'ın Ukrayna'daki Macar diasporasının eğitimi konusundaki uzun süreli itirazlarına olumlu bir nokta koyması bekleniyor.

Financial Times içgörüsü: Peter Magyar'dan diplomatlara talimat

Daha önce Birleşik Krallık'ın nüfuzlu Financial Times gazetesi, Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın yeni siyasi yönelimi hakkında önemli bilgileri açıklamıştı:

  • Macaristan hükümet başkanının, kendi ülkesinin diplomatlarına Ukrayna ve Moldova ile iç pazar ve rekabet konularındaki sonraki iki müzakere bloğunun açılmasına ilişkin bildirimlerin gönderilmesine engel olmamaları talimatını bizzat verdiği belirtildi;

  • Bu adım, Budapeşte'nin önceki katı veto politikasından yapıcı diyalog aşamasına geçtiğini gösteriyor.

Ukrayna ve Moldova'nın AB yolunda attığı bu tarihi adım, Avrupa güvenlik mimarisini ve bölgesel siyasi haritayı daha da güçlendirme yolunda belirleyici bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Avrupa BirliğiUkraynaMoldovaMacaristanBudapeşte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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