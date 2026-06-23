İnsan kalıntılarını toplayıp yemek yapan adam yakalandı

·48·Dünya
İnsan kalıntılarını toplayıp yemek yapan adam yakalandı

Macaristan'da kamuoyunu sarsan bir olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Başkent Budapeşte'de insan kalıntılarını topladığı şüphesiyle 30 yaşında bir adam yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şahıs bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Kolluk kuvvetlerine, adamın iş yerinde ve evinde insan vücut parçaları sakladığına dair ihbar gelmesinin ardından hızlı bir inceleme başlatıldı.

Müfettişler şüphelinin evini incelediklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Aramalar sırasında kafatasları, kol ve bacak kemikleri ve ayrıca insan yüzü derisinden yapılmış bir rekonstrüksiyon örneği tespit edildi. Bazı kemikler bir bavulda saklanırken, kavanozlardan birinde kalbe benzeyen bir organ da bulundu.

Uzmanlar, söz konusu organın bir insana mı yoksa bir hayvana mı ait olduğunu belirlemek için adli tıp incelemesi başlattı.

Sorgulama sırasında adam, insan vücut parçalarını topladığını itiraf etti. Bu tür anatomik materyallere karşı yüksek ilgisi olduğunu belirtti. Soruşturma bilgilerine göre şüpheli, bazı durumlarda bu kalıntılardan yemek yapıp tükettiğini de kabul etti.

Emniyet güçleri, şahsın insan kalıntılarını çalıştığı yerden ve Macaristan ile Slovakya topraklarındaki sahipsiz mezarlıklardan kazarak elde etmiş olabileceğini düşünüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelinin bilgisayarları, mobil cihazları, veri depolama araçları ve diğer elektronik ekipmanlarına el konuldu. Aynı zamanda bulunan tüm insan kalıntıları adli tıp incelemesinden geçiriliyor.

MacaristanBudapeşteSlovakya
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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