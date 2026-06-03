Gianni Infantino ve Florentino Perez Budapeşte'deki ŞL Finalinde Bir Araya Geldi

Dünya futbolunun en üst düzey yöneticileri arasındaki samimi görüşmeler, her zaman milyonlarca futbolseverin dikkat odağında olmuştur. FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbol dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair izlenimlerini paylaştı.

Bu üst düzey görüşme, Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki heyecan dolu final maçının ardından gerçekleşti. Hatırlatmak gerekir ki, bu belirleyici mücadelede Fransa'nın PSG takımı, İngiltere'nin Arsenal ekibini penaltı atışlarında mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

FIFA Başkanından Florentino Perez'e Büyük Saygı

Gianni Infantino, sosyal medya hesabından Madrid devinin başkanıyla çekildiği fotoğrafları paylaşarak Perez'in futbol dünyasındaki hizmetlerini özel olarak takdir etti:

«Budapeşte'deki görkemli final maçında Florentino Perez ile görüşmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu ismin futbol dünyasındaki başarıları, sporumuzun gelişimine yaptığı paha biçilemez katkılar ve küresel etkisi gerçekten çok büyük. Real Madrid'in dünya sahnesinde parlamaya devam etmesi yolundaki yorulmak bilmez çabalarınız için teşekkür ederim. Sizin gibi bir liderle 'Kraliyet Kulübü'nü gelecekte daha parlak zaferlerin beklediğine eminim», diye vurguladı FIFA başkanı.

Tarihi Kökler: 122 Yıllık Dostluk

Görüşme sırasında FIFA başkanı, organizasyon ile Madrid kulübü arasındaki derin ve uzun yıllara dayanan tarihi bağlara da değindi. Belirtildiğine göre, Real Madrid kulübü, tam 122 yıl önce Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) kurulmasında yer alan tarihi kuruculardan biridir. Bu durum, iki taraf arasındaki ilişkilerin ne kadar sağlam bir temele sahip olduğunu açıkça göstermektedir.

Yakında Yeni Zaferlere

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Real Madrid kendi liginde tam 36 kez şampiyonluk kürsüsüne çıkmış olup, Avrupa kıtasındaki kulüpler arasında en başarılı ve en çok kupa kazanan takım olarak tanınmaktadır.

Her ne kadar 'Beyazlar' geçen yılki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmış olsalar da, o sezonu beklenmedik bir şekilde büyük kupalar ve ödüller olmadan tamamlamak zorunda kalmışlardı. Buna rağmen, Infantino'nun güven dolu sözleri, Madrid ekibinin yeni sezonda büyük zaferlere dönmesi için kendine özgü bir teşvik oldu.

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