Özbek büyükusta Javohir Sindarov dünya hızlı satranç reytingi lideri, Norveçli süper büyükusta Magnus Carlsen'e daha da yaklaştı. Bu durum, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Total Chess World Championship Tour Pilot turnuvasının sonuçlarının ardından Sports.kz tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Magnus Carlsen 2012'den bu yana ilk kez canlı reytingde 2800 puanlık sınırın altına düştü. Buna, Budapeşte'deki turnuvanın teselli finalinin hızlı satranç bölümünde Rus büyükusta Vladislav Artemiev'e karşı oynanan ilk maçta alınan beraberlik neden oldu.

Reyting puanlarındaki değişimler

Rakiplerin reytingleri arasındaki belirgin fark nedeniyle bu beraberlik Norveçli satranççının hanesine pahalıya mal oldu; 2,4 reyting puanı kaybetti. Sonuç olarak Carlsen'in puanı 2798,6 puana geriledi.

Böylece, reyting lideri Magnus Carlsen ile ikinci sırada yer alan Javohir Sindarov arasındaki fark 43,6 puana kadar düştü. Özbekistan milli takımı üyesi genç büyükusta Sindarov'un canlı hızlı satranç reytingi şu anda 2755 puan seviyesinde.