Hızlı satranç reytinginde değişim: Carlsen, Sindarov ve Assaubayeva etrafındaki gelişmeler
Özbek büyükusta Javohir Sindarov dünya hızlı satranç reytingi lideri, Norveçli süper büyükusta Magnus Carlsen'e daha da yaklaştı. Bu durum, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Total Chess World Championship Tour Pilot turnuvasının sonuçlarının ardından Sports.kz tarafından bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Magnus Carlsen 2012'den bu yana ilk kez canlı reytingde 2800 puanlık sınırın altına düştü. Buna, Budapeşte'deki turnuvanın teselli finalinin hızlı satranç bölümünde Rus büyükusta Vladislav Artemiev'e karşı oynanan ilk maçta alınan beraberlik neden oldu.
Reyting puanlarındaki değişimler
Rakiplerin reytingleri arasındaki belirgin fark nedeniyle bu beraberlik Norveçli satranççının hanesine pahalıya mal oldu; 2,4 reyting puanı kaybetti. Sonuç olarak Carlsen'in puanı 2798,6 puana geriledi.
Böylece, reyting lideri Magnus Carlsen ile ikinci sırada yer alan Javohir Sindarov arasındaki fark 43,6 puana kadar düştü. Özbekistan milli takımı üyesi genç büyükusta Sindarov'un canlı hızlı satranç reytingi şu anda 2755 puan seviyesinde.
Gösterge / Satranççı
Bilgi ve canlı hızlı satranç reytingi
Magnus Carlsen (1. sıra)
2798,6 puan (-2,4 puan; 2012'den beri ilk kez 2800'ün altında)
Javohir Sindarov (2. sıra)
2755 puan
Lider ve 2. sıradaki fark
43,6 puan
Turnuva ve yer
Total Chess World Championship Tour Pilot, Budapeşte (Macaristan)
Budapeşte'deki tartışmalı durum: Bibisara Assaubayeva ile karşılaşma
Turnuva kapsamında Kazakistan'ın en güçlü kadın satranççısı Bibisara Assaubayeva ile ilgili tartışmalı bir durum da yaşandı. Klasik satranç reytinginin zarar görmemesi için Magnus Carlsen, Assaubayeva'ya karşı oynayacağı maça kasten çıkmadı ve birkaç partiyi daha pas geçti.
Norveçli büyükusta bu durumda teknik mağlubiyeti tercih etti; çünkü FIDE kurallarına göre maça çıkmamaktan kaynaklanan teknik mağlubiyet, klasik reyting üzerinde cezai bir yaptırım doğurmuyor.
Sizce Javohir Sindarov, yaklaşan turnuvalarda Magnus Carlsen ile arasındaki 43,6 puanlık farkı kapatıp hızlı satranç reytinginde 1. sıraya yükselebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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