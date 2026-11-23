İsveç'in 56 yaşındaki belediye başkanı Lars Eriksson, yetişkin filmlerinde gizlice rol aldığının ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı. En ilginç yanı ise filmlerde kendi adıyla değil, "Hans" takma adıyla yer almasıydı. İşten çıkarılan yetkiliye yaklaşık 58 bin dolar tutarında tazminat ödenecek.

İsveç'te bir kamu görevlisinin gizli faaliyetleri büyük yankı uyandırdı. Jokkmokk belediye yönetimi başkanı olarak görev yapan Lars Eriksson'un yetişkin filmlerinde rol aldığı gazeteciler tarafından tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre 56 yaşındaki yetkili, ekranda "Hans" takma adını kullandı ve kendini "Viking" olarak tanıttı. Bu faaliyetinin ortaya çıkması üzerine belediye yönetimi ile olan iş ilişkisi sona erdirildi.

Yetkilinin gizli faaliyeti nasıl deşifre oldu?

Eriksson'un çifte hayatı, gazetecilerin yetişkin filmleri ödül töreninde çekilen fotoğrafları incelemesiyle ortaya çıktı.

Gazeteciler fotoğraflarda tanıdık bir yüz fark ettiler ve araştırmayı derinleştirdiler. Sonuç olarak, belediye başkanının yetişkin filmlerinde farklı bir isimle rol aldığı belirlendi.

Verilere göre, 2018-2026 yılları arasında Eriksson'un yer aldığı toplam sekiz film yayınlandı.

Yetkilinin kendisi ise 2022 yılında bu tür filmlerde oynamayı bıraktığını söylüyor. Ancak geçmişteki faaliyetlerine dair bilgilerin kamuoyuna ulaşması, görevinden ayrılmasına neden oldu.

İşten çıkarılan yetkiliye ne kadar para ödenecek?

Olayın bir diğer dikkat çekici yönü ise Eriksson'un işten çıkarılmasına rağmen yüklü miktarda tazminat alacak olması.

İşten çıkarma şartlarına göre kendisine yedi aylık maaşına denk gelen 594 bin İsveç kronu ödenecek. Bu da yaklaşık 58 bin ABD dolarına tekabül ediyor.

Böylece yetkilinin gizli faaliyetinin ortaya çıkması, belediye başkanlığı görevinden ayrılmasına yol açtı. Ancak iş sözleşmesinin fesih şartları, yedi aylık maaş tutarında mali ödeme almasına olanak tanıdı.

Bu olay, İsveç'te bir kamu görevlisinin özel hayatı ve sahip olduğu makamla ilgili kamuoyu tartışmalarını da gündeme getirdi.