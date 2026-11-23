Inter 4-4 berabere kaldı: Chivu oyuncularının hangi hatasını eleştirdi?
Inter, İtalya Ligi'nin 12. haftasında Atalanta ile 4-4 berabere kaldı. Milano ekibi iki farklı öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. Teknik direktör Cristian Chivu, takımının savunmadaki hatalarını sert bir dille eleştirdi.
İtalya Ligi'nin 12. haftasında Inter ile Atalanta arasındaki mücadele, izleyenlere tam bir gol şöleni sundu. Sekiz golün atıldığı ve 4-4'lük skorla sonuçlanan maçta Milano ekibi galibiyete yakın olmasına rağmen iki puan kaybetti.
Maçın ardından Inter teknik direktörü Cristian Chivu, takımının oyunundan memnun olmadığını gizlemedi. Özellikle savunmadaki dikkatsizliği ve rakibe çok fazla boş alan bırakılmasını eleştirdi.
Chivu: "Kendi dikkatsizliğimiz yüzünden sınavı geçemedik"
Rumen teknik adama göre, Inter maç boyunca oyunu kontrol etmek için daha fazla çaba göstermeliydi. Takım iki farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
"Oyunu kontrol etme konusunda daha fazlasını yapabilirdik. Skor olarak iki farkla öne geçmeyi başardık ancak kendi dikkatsizliğimiz yüzünden sınavı geçemedik.
Atalanta'yı tebrik ederim. Ceza sahamızda çok sayıda oyuncuyla hareket ederek bize sorun yarattılar. İki puan kaybettik ve bundan doğru dersleri çıkarmamız gerekiyor," dedi Chivu, DAZN'a verdiği röportajda.
"Savunmada bu tür hatalar yapmamalıyız"
Chivu, takımının savunmadaki hareketlerine özel olarak değindi. Her pozisyonun ayrı ayrı analiz edilmesi gerektiğini ve oyuncuların pozisyonlara karşı daha kararlı yaklaşmaları gerektiğini vurguladı.
Teknik direktör kanatlardaki sorunları da gizlemedi. Ona göre Inter, rakibe çok fazla boş alan bıraktı ve bunu maç sırasında düzeltmeye çalıştı.
"Savunmadaki her pozisyonun kendine has özelliklerini anlamak lazım. Bu tür durumlarda tutum ve kararlılık büyük önem taşıyor.
Kanatlarda zorluk yaşadığımızı hissettik. Rakibe çok fazla boş alan bıraktık ve bunu düzeltmeye çalıştık. Bu kadar yüksek hedefleri olan bir takım için bu kadar çok gol yemek çok kötü," dedi teknik adam.
"Son dakikaya kadar tüm gücümüzü ortaya koymalıyız"
Chivu, kaybedilen puanlardan doğru dersleri çıkarmanın gerekliliğini vurguladı. Geçmişe bakıp yaşananlara üzülmek yerine, sonraki maçlarda takım sorumluluğunu ve disiplini artırmaktan yana olduğunu belirtti.
"Geriye bakmak istemiyorum ama hepimiz her maçta son dakikaya kadar tüm gücümüzü ortaya koymamız gerektiğini anlamalıyız," diyerek sözlerini tamamladı Inter hocası.
Böylece 4-4'lük beraberlik, Inter için sadece kaybedilen iki puan değil, aynı zamanda savunmadaki sorunları bir kez daha gösteren ciddi bir uyarı oldu. Chivu, şampiyonluk hedefleyen bir takımın bu tür hataları tekrarlamaması gerektiğini açıkça belirtti.
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