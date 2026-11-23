Inter, İtalya Ligi'nin 12. haftasında Atalanta ile 4-4 berabere kaldı. Milano ekibi iki farklı öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. Teknik direktör Cristian Chivu, takımının savunmadaki hatalarını sert bir dille eleştirdi.

İtalya Ligi'nin 12. haftasında Inter ile Atalanta arasındaki mücadele, izleyenlere tam bir gol şöleni sundu. Sekiz golün atıldığı ve 4-4'lük skorla sonuçlanan maçta Milano ekibi galibiyete yakın olmasına rağmen iki puan kaybetti.

Maçın ardından Inter teknik direktörü Cristian Chivu, takımının oyunundan memnun olmadığını gizlemedi. Özellikle savunmadaki dikkatsizliği ve rakibe çok fazla boş alan bırakılmasını eleştirdi.

Chivu: "Kendi dikkatsizliğimiz yüzünden sınavı geçemedik"

Rumen teknik adama göre, Inter maç boyunca oyunu kontrol etmek için daha fazla çaba göstermeliydi. Takım iki farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

"Oyunu kontrol etme konusunda daha fazlasını yapabilirdik. Skor olarak iki farkla öne geçmeyi başardık ancak kendi dikkatsizliğimiz yüzünden sınavı geçemedik.

Atalanta'yı tebrik ederim. Ceza sahamızda çok sayıda oyuncuyla hareket ederek bize sorun yarattılar. İki puan kaybettik ve bundan doğru dersleri çıkarmamız gerekiyor," dedi Chivu, DAZN'a verdiği röportajda.