Manchester United, sol bek hattını güçlendirmek için Newcastle yıldızı Lewis Hall'a yeniden ciddi bir ilgi gösteriyor. Kırmızı Şeytanlar, yazın gerçekleşmeyen transferi kış transfer döneminde çözmeye çalışabilir. Ancak oyuncunun uzun vadeli sözleşmesi müzakereleri zorlaştırabilir.

İngiliz kulübü Manchester United, Newcastle savunmacısı Lewis Hall'u transfer etme planından vazgeçmedi. Gazeteci Ekrem Konur'un paylaştığı bilgilere göre, Kırmızı Şeytanlar kış transfer döneminde 22 yaşındaki oyuncu için tekrar resmi teklif yapmayı planlıyor.

Bu transfer, Manchester United için savunma hattındaki önemli sorunlardan birini çözme fırsatı olabilir. Özellikle Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından sol bek bulmanın kulübün öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği belirtiliyor.

Yaz aylarındaki girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı

Manchester United, Lewis Hall'a olan ilgisini yaz transfer döneminde başlatmıştı. Ancak Newcastle, oyuncusunu bırakmak istemedi ve Manchester ekibinin girişimini reddetti.

Bunun ardından Hall, Eylül ayında kulübüyle olan sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı. Bu durum, Newcastle'ın oyuncuyu uzun vadede tutma niyetinin ciddi olduğunu gösteriyor.

Buna rağmen, Manchester United yönetimi İngiliz savunmacıyı kadrosuna katma umudunu kaybetmedi. Ekrem Konur'un bilgisine göre kulüp, kışın bir kez daha resmi teklif sunmayı hedefliyor.

Lewis Hall'un değeri 55 milyon Euro

Transfermarkt portalı uzmanları, Lewis Hall'un piyasa değerini 55 milyon Euro civarında tahmin ediyor.

Oyuncunun 2031'e kadar süren sözleşmesi, Newcastle'ın müzakerelerdeki elini güçlendirebilir. Bu nedenle Manchester United'ın onu kadrosuna katmak için oldukça ciddi bir teklif hazırlaması gerekecek.

Pochettino için sol bek öncelikli hale geldi

Mauricio Pochettino teknik direktör olarak göreve başladığından beri, Manchester United'ın kadro güçlendirme planlarında sol bek konusu özel bir yer tutuyor.

Lewis Hall'un gençliği, İngiltere milli takımındaki tecrübesi ve Newcastle'daki performansı, onu Manchester United için ilgi çekici bir aday haline getiriyor.

Şimdilik Manchester United'ın kış teklifinin ne kadar olacağı ve Newcastle'ın buna nasıl tepki vereceği bilinmiyor. Ancak bir şey kesin: Yazın gerçekleşmeyen transfer kışın tekrar gündeme gelebilir.