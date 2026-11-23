Dünya satrancındaki en büyük ödül için mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Javohir Sindarov ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özbek büyükusta galibiyet şansını yüzde 50'ye 50 olarak değerlendirirken, rakibi ise Cenevre'ye şampiyonluk unvanını korumaya değil, onu yeniden kazanmaya geldiğini vurguladı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Milletler Sarayı'nda dünya şampiyonluğu maçı öncesinde resmi bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju ve Adaylar Turnuvası galibi Javohir Sindarov katılarak yaklaşan mücadele, hazırlık süreci, rakipler hakkındaki düşünceleri ve satranç kariyerlerindeki önemli aşamalar hakkında konuştular.

Toplantı sırasında Sindarov'un bir düşüncesi özellikle dikkat çekti: Birçok satranç oyuncusunun tüm hayatları boyunca hayalini kursa da ulaşamadığı bir fırsata sahip olduğunun bilincinde. Bu yüzden önündeki bu tarihi fırsatın tadını çıkarmak istiyor.

Sindarov: «Birçok satranç oyuncusu hayatı boyunca böyle bir fırsata sahip olamaz»

Javohir Sindarov, Adaylar Turnuvası'ndaki zaferinden sonra geçen altı ay hakkında konuşurken, zamanın beklediğinden çok daha hızlı geçtiğini belirtti.

Özbek büyükusta, dünya tacı için mücadele etme fırsatının başlı başına büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Ona göre, birçok satranç oyuncusu tüm kariyeri boyunca bile bu seviyeye ulaşamayabilir.

«Dünya tacı için mücadele etmekten dolayı çok mutluyum. Birçok satranç oyuncusu tüm ömrü boyunca satranç oynasa bile böyle bir fırsata sahip olamaz. Bende ise bu fırsat var. Bundan olabildiğince keyif almaya çalışacağım», dedi Sindarov.

Bu sözler, Javohir'in yaklaşan maça karşı tutumunu da gösteriyor: Sadece sonuç hakkında değil, kariyerindeki en önemli fırsatlardan birini layıkıyla değerlendirme hakkında da düşünüyor.

Gukesh'ten net cevap: «Unvanı yeniden kazanmaya geldim»

Basın toplantısında Gukesh'e, dünya şampiyonu unvanını korumanın onu ilk kez kazanmaktan daha mı zor olduğu soruldu.

Hintli satranç oyuncusu ise soruya kısa ama kendine güvenini yansıtan bir cevap verdi.

«Ben buraya bir şeyi korumaya gelmedim. Ben unvanı yeniden kazanmak için buradayım».

Yani mevcut şampiyon, kendisini unvan sahibi olarak değil, bir kez daha en güçlü olduğunu kanıtlaması gereken bir aday olarak görüyor.