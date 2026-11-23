Sindarov ve Gukesh Cenevre'de Neleri Açıkladı? En Önemli Açıklamalar
Dünya satrancındaki en büyük ödül için mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Javohir Sindarov ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özbek büyükusta galibiyet şansını yüzde 50'ye 50 olarak değerlendirirken, rakibi ise Cenevre'ye şampiyonluk unvanını korumaya değil, onu yeniden kazanmaya geldiğini vurguladı.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Milletler Sarayı'nda dünya şampiyonluğu maçı öncesinde resmi bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju ve Adaylar Turnuvası galibi Javohir Sindarov katılarak yaklaşan mücadele, hazırlık süreci, rakipler hakkındaki düşünceleri ve satranç kariyerlerindeki önemli aşamalar hakkında konuştular.
Toplantı sırasında Sindarov'un bir düşüncesi özellikle dikkat çekti: Birçok satranç oyuncusunun tüm hayatları boyunca hayalini kursa da ulaşamadığı bir fırsata sahip olduğunun bilincinde. Bu yüzden önündeki bu tarihi fırsatın tadını çıkarmak istiyor.
Sindarov: «Birçok satranç oyuncusu hayatı boyunca böyle bir fırsata sahip olamaz»
Javohir Sindarov, Adaylar Turnuvası'ndaki zaferinden sonra geçen altı ay hakkında konuşurken, zamanın beklediğinden çok daha hızlı geçtiğini belirtti.
Özbek büyükusta, dünya tacı için mücadele etme fırsatının başlı başına büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Ona göre, birçok satranç oyuncusu tüm kariyeri boyunca bile bu seviyeye ulaşamayabilir.
«Dünya tacı için mücadele etmekten dolayı çok mutluyum. Birçok satranç oyuncusu tüm ömrü boyunca satranç oynasa bile böyle bir fırsata sahip olamaz. Bende ise bu fırsat var. Bundan olabildiğince keyif almaya çalışacağım», dedi Sindarov.
Bu sözler, Javohir'in yaklaşan maça karşı tutumunu da gösteriyor: Sadece sonuç hakkında değil, kariyerindeki en önemli fırsatlardan birini layıkıyla değerlendirme hakkında da düşünüyor.
Gukesh'ten net cevap: «Unvanı yeniden kazanmaya geldim»
Basın toplantısında Gukesh'e, dünya şampiyonu unvanını korumanın onu ilk kez kazanmaktan daha mı zor olduğu soruldu.
Hintli satranç oyuncusu ise soruya kısa ama kendine güvenini yansıtan bir cevap verdi.
«Ben buraya bir şeyi korumaya gelmedim. Ben unvanı yeniden kazanmak için buradayım».
Yani mevcut şampiyon, kendisini unvan sahibi olarak değil, bir kez daha en güçlü olduğunu kanıtlaması gereken bir aday olarak görüyor.
Sindarov galibiyet şansını 50'ye 50 olarak değerlendirdi
Gazeteciler Javohir'e Adaylar Turnuvası başlamadan önce şansını yüzde 15 civarında değerlendirdiğini hatırlatarak, şimdi dünya şampiyonluğu mücadelesindeki oranların ne olduğunu sordular.
Sindarov bu kez rakamı oldukça yüksek belirledi.
«Bence 50'ye 50 demek doğru olur. Bu çok zor bir mücadele ve 14 partide her şey olabilir».
Bu cevabı, hem rakibini hem de kendi şansını ciddi şekilde değerlendirdiğini gösteriyor. 14 partiden oluşan bir mücadelede her hatanın bedeli ağır olabilir. Bu yüzden Sindarov, galibi önceden belirlemenin imkansız olduğunu vurguladı.
Rakipler birbirlerinin güçlü yönlerini takdir etti
Basın toplantısında iki büyükusta birbirleri hakkındaki düşüncelerini de gizlemedi.
Gukesh, Sindarov'un istikrarlı oyununu ve mevcut form durumunu yüksek puanladı. Ona göre Javohir şu anda en iyi formunda ve ona karşı mücadele etmek kolay olmayacak.
Sindarov ise Gukesh'in 2024 yılındaki sonuçlarını «fantastik» olarak nitelendirdi. Özbek satranç oyuncusu, bu yıl Tata Steel turnuvasında Hintli rakibine karşı oynadığında onun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettiğini söyledi.
Javohir, özellikle Gukesh'in oyun sonuna kadar mücadele etme özelliğini vurguladı. Bu da yaklaşan maçta rakiplerin birbirlerinin sadece zayıf yönlerini değil, güçlü taraflarını da iyi bildikleri anlamına geliyor.
Hazırlıkta iki farklı yaklaşım
Sindarov, Adaylar Turnuvası'ndaki zaferinden sonra da birçok turnuvaya katıldı. Bu kararını daha fazla tecrübe kazanma isteğiyle açıkladı.
Javohir'in belirttiğine göre, kariyeri boyunca henüz bu seviyedeki güçlü turnuvalarda çok fazla yer almamıştı. Bu nedenle daha fazla oynamayı ve kendi kapasitesini test etmeyi tercih etti. Seçtiği yoldan memnun olduğunu da dile getirdi.
Gukesh ise ekibiyle birlikte bu yıl turnuva sayısını azaltmaya karar verdi. Sindarov'un daha fazla maçta yer almasına şaşırmadığını söyledi.
Böylece iki rakip Cenevre'ye farklı hazırlık yollarından geldi: Biri turnuvalar aracılığıyla tecrübe kazanmayı, diğeri ise performans sayısını azaltıp ana hedefe odaklanmayı seçti.
Sindarov'un hazırlık ekibinde kimler var?
Gazeteciler Javohir'e dünya şampiyonluğu mücadelesine hazırlık sürecinde kimlerin yardımcı olduğunu da sordular.
Özbek büyükusta; Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov ve Nikita Vitiugov ile çalıştığını açıkladı. Ancak ekibinin geri kalan üyelerini şimdilik açıklamayacağını, bu konuda maçtan sonra konuşacağını belirtti.
Gukesh de hazırlık ekibi hakkında kısmi bilgi verdi. Grzegorz Gajewski ile çalıştığını doğruladı ancak diğer yardımcılarının isimlerini daha sonra açıklayacağını söyledi.
«2025'e kadar satranç üzerinde ciddi çalışmadım»
Basın toplantısının en dikkat çekici kısımlarından biri, Sindarov'un çocukluğu ve satranç yolu hakkındaki cevaplarıydı.
Çocukluğundan beri yeteneğine güvendiğini ancak 2025 yılına kadar satranç üzerinde ciddi çalışmadığını söyledi. Javohir, ciddi çalışmaya başladıktan sonra oyununda gözle görülür bir gelişim olduğunu vurguladı.
«Her oyunda her zaman kazanmaya çalışıyorum. Satranç üzerinde ciddi çalışmaya başladıktan sonra güçlendim».
Sindarov, son iki yıl boyunca çok çalıştığını da ekledi. Gençlere sevdikleri alanla uğraşmalarını ve bu yolda durmaksızın çalışmalarını tavsiye etti.
Gukesh ise çocukluk dönemi hakkında konuşurken, okula neredeyse hiç gitmediğini ancak hayatından memnun olduğunu belirtti.
«Kim olduğunu unutma»: Gukesh'e verilen en önemli tavsiye
Toplantı sırasında satranç oyuncularına son aylarda aldıkları ve akıllarında kalan en önemli tavsiye de soruldu.
Gukesh'in söylediğine göre, kendisine verilen «Kim olduğunu unutma» sözü üzerinde özel bir etki bıraktı. Bu sözleri dünya şampiyonluğu mücadelesi sırasında da hatırlayacağını belirtti.
Sindarov ise zor durumlarda her şeyden önce ailesinin ve arkadaşlarının yardıma geldiğini vurguladı. Ona göre, yakınlarının desteği olmadan yüksek sonuçlara ulaşmak çok zor.
Şampiyon olursa Sindarov ne yapacak?
Gazeteciler Javohir'e dünya şampiyonu olması durumunda ne gibi işler yapacağını veya neyi kutlayacağını da sordular.
Ancak Özbek satranç oyuncusu şimdilik bu tür planlar hakkında düşünmediğini belirtti. Tüm dikkati önündeki 20 güne odaklanmış durumda.
«Şu an sadece önümüzdeki 20 güne odaklanıp kendi en iyi satrancımı göstermek istiyorum. Sonra ne olacağını göreceğiz».
Bu cevap, Sindarov'un mevcut hedefini net bir şekilde ifade ediyor: Gelecekteki olası bir kutlama veya ödüller hakkında değil, her partide kendi en iyi oyununu sergilemek hakkında düşünüyor.
Dünya şampiyonluğu için 14 partiden oluşan mücadelede tam olarak bu yaklaşım belirleyici bir önem taşıyabilir. Javohir Sindarov için bu sadece kişisel kariyerindeki en önemli sınav değil, aynı zamanda Özbek satranç tarihinde yeni bir sayfa açma fırsatıdır.
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