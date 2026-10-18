Yeni doğan bebeğin hastanedeki hareketleri sosyal medyada ilgi odağı oldu (video)

Azerbaycan'ın Ajans.az yayın organının haberine göre, yeni doğan bir bebeğin hastanede kaydedilen görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bebeğin son derece rahat tavırları kullanıcıların dikkatini çekti.

Videoda bebeğin muayene masasında ellerini başının arkasına koyup bacak bacak üstüne atarak yattığı görülüyor. Doktor İslam Eldehin yanına gelip gülümseyerek ona sesleniyor. Ardından stetoskop yardımıyla bebeğin kalp atışlarını kontrol ediyor. Bu sırada bebek sakinliğini korumaya devam ediyor.

Videonun altına kullanıcılar bebeğin hareketlerine esprili yorumlar yaptı. Bazıları onu sanki doğar doğmaz tatile çıkmaya çalışan birine benzetti.