Yeni doğmuş kız çocuğu 15 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

·2·Dünya
Yeni doğmuş kız çocuğu 15 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

Birleşik KrallıkSheffield şehrinde yeni doğmuş bir kız çocuğunun ölümüyle ilgili ağır bir ceza davası mahkemede görülüyor. Olayla ilgili olarak, bebeğin 20 yaşındaki annesi Andrea Skopova da dahil olmak üzere dört yetişkin yargılanıyor. Ayrıca 15 yaşındaki bir kız çocuğu da adaletin tecellisine engel olmakla suçlanıyor. Bu durum “Daily Mail” tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Andrea Skopova, 19 yaşındaki Peter Horvat, 38 yaşındaki Peter Horvat ve 37 yaşındaki Nina Horvatova Slovakya vatandaşıdır. Hepsi, yeni doğmuş kız çocuğunun ölümüne karışmakla suçlanıyor.

Bebek, mahkeme belgelerinde başlangıçta “Baby S” adıyla kaydedilmişti. Ancak bu hafta başında Sheffield'da başlayan duruşmada, gerçek adının Mariya Skopova olduğu ortaya çıktı.

Savcı mahkemede, bebeğin vücudunda çok sayıda yara tespit edildiğini açıkladı. Savcı, kız çocuğunun yüzünde ve vücudunun ön ve arka kısımlarında ağır yaralar bulunduğunu belirtti.

Mariya'nın cesedi bu yılın 30 Ağustos günü Güney Yorkshire'ın Sheffield şehrindeki Wincobank bölgesinde bulunan bir evin müştemilatında bulundu. Bebeğin havluya sarılı olduğu, mavi bir çantaya konulduğu ve çamaşır makinesinin üzerine bırakıldığı tespit edildi.

Mahkemede savcı, Skopova'nın bebeğin annesi olduğunu, babasının ise bilinmediğini belirtti. Skopova'nın sevgilisi Peter Horvat da sanıklar arasında yer alıyor. Horvat, diğer iki yetişkin sanık olan Peter Horvat ve Nina Horvatova'nın oğludur. Ancak mahkemede onun bebeğin biyolojik babası olmadığı açıklandı.

Dört yetişkin sanığa, çocuğun ölümüne neden olmak veya ölümüne göz yummak suçlamalarının yanı sıra, olay yerini temizleyerek adaletin tecellisine engel olmakla ilgili ek suçlamalar da yöneltildi.

Ayrıca, 15 yaşındaki bir kız çocuğu da aynı duruşmada adaletin tecellisine engel olmakla suçlandı. Yasal gereklilikler nedeniyle kimliği açıklanmadı.

Sanıklar, 2 Ekim günü gerçekleşen duruşmada kendilerine yöneltilen suçlamaları ne kabul etti ne de reddetti. Yargıç Jeremy Richardson, tüm sanıkların tutuklu kalmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma bu yılın 14 Aralık tarihine ertelendi.

Edinilen bilgilere göre, davayla ilgili esas duruşmanın 12 Nisan 2027 tarihinde başlaması planlanıyor. Ana duruşmaların altı ila yedi hafta sürmesi bekleniyor.

SheffieldMariya SkopovaAndrea SkopovaGüney YorkshireBirleşik Krallık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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