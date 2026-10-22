Vietnam'da çocukları okula götürmenin tehlikeli yolu

·3·Dünya
Vietnam'da çocukları okula götürmenin tehlikeli yolu

Vietnam'ın Huoi Ha köyünde, çocuklar okula gidebilmek için ebeveynlerinin her gün tehlikeli bir nehri geçmesine mecbur kalıyor. Çocuklarını plastik torbalara koyarak, güçlü akıntıya sahip nehrin karşı kıyısına taşıyorlar.

Özellikle yağışlı mevsimde durum daha da zorlaşıyor. Su seviyesinin yükselmesi ve nehir akıntısının güçlenmesi nedeniyle bambudan yapılmış basit köprüleri kullanmak tehlikeli hale geliyor. Sonuç olarak ebeveynler, çocuklarının okula ulaşabilmesi için başka, son derece riskli yöntemlere başvuruyor.

Bu manzara, uzak bölgelerde yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim verme yolunda ne tür zorluklarla karşılaştığını açıkça gösteriyor. Basitçe okula gitmek bile çocuklar ve ebeveynleri için tehlikeli bir sınav haline geliyor.

Böyle bir durumda güvenli köprüler ve uygun yollar inşa etmek büyük önem taşıyor. Çünkü her çocuk, hayatını riske atmadan eğitim alma imkanına sahip olmalıdır.

VietnamHuoi HaEğitim SistemiAltyapı SorunlarıÇocuk Hakları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vietnam'da babalar çocuklarını okula götürmek için poşete koyup nehirden geçiriyorVietnam'da babalar çocuklarını okula götürmek için poşete koyup nehirden geçiriyor26 Eylül 20:30Vietnam'da "kaslı" horozlar dikkat çektiVietnam'da "kaslı" horozlar dikkat çekti26 Eylül 19:45Türkiye'de şiddetli deprem anında çocuklara siper olan kreş çalışanları gündem olduTürkiye'de şiddetli deprem anında çocuklara siper olan kreş çalışanları gündem oldu28 Eylül 15:51Vietnam'da ünlü deliksiz bilardo masası internette ilgi uyandırdıVietnam'da ünlü deliksiz bilardo masası internette ilgi uyandırdı4 Ağustos 14:27Çin’de 288 metrelik dev asansör inşa edildiÇin’de 288 metrelik dev asansör inşa edildi17 Ağustos 14:30Engelli olmasına rağmen kızını tekerlekli sandalyeyle okula götüren baba herkesin ilgi odağında!Engelli olmasına rağmen kızını tekerlekli sandalyeyle okula götüren baba herkesin ilgi odağında!22 Temmuz 05:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor