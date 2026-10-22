Vietnam'da çocukları okula götürmenin tehlikeli yolu

Vietnam'ın Huoi Ha köyünde, çocuklar okula gidebilmek için ebeveynlerinin her gün tehlikeli bir nehri geçmesine mecbur kalıyor. Çocuklarını plastik torbalara koyarak, güçlü akıntıya sahip nehrin karşı kıyısına taşıyorlar.

Özellikle yağışlı mevsimde durum daha da zorlaşıyor. Su seviyesinin yükselmesi ve nehir akıntısının güçlenmesi nedeniyle bambudan yapılmış basit köprüleri kullanmak tehlikeli hale geliyor. Sonuç olarak ebeveynler, çocuklarının okula ulaşabilmesi için başka, son derece riskli yöntemlere başvuruyor.

Bu manzara, uzak bölgelerde yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim verme yolunda ne tür zorluklarla karşılaştığını açıkça gösteriyor. Basitçe okula gitmek bile çocuklar ve ebeveynleri için tehlikeli bir sınav haline geliyor.

Böyle bir durumda güvenli köprüler ve uygun yollar inşa etmek büyük önem taşıyor. Çünkü her çocuk, hayatını riske atmadan eğitim alma imkanına sahip olmalıdır.