Gucci satışları düşüşte: Kering 125 mağazasını kapatmayı planlıyor

İtalyan moda markası Gucci'nin satışları üç yılı aşkın süredir düşüş göstermeye devam ediyor. Markanın sahibi olan Fransız Kering grubu, 2026 yılı sonuna kadar perakende ağındaki mağaza sayısını net bazda en az 125 adet azaltmayı planlıyor. Konuyla ilgili haber Reuters tarafından paylaşıldı.

Kering verilerine göre, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Gucci'nin geliri 1,291 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla karşılaştırılabilir bazda yüzde 6'lık bir düşüşe işaret ediyor. Döviz kurlarının etkisi hesaba katıldığında ise düşüş yüzde 4 seviyesinde kaldı.

Markanın satışları, özellikle Çin'deki mağazalara yönelik ziyaretçi sayısındaki azalmadan olumsuz etkileniyor. Gucci'nin kendi perakende ağındaki gelirler yüzde 9 oranında düştü. Kuzey Amerika'da ise durum nispeten daha istikrarlı seyrediyor.

Kering grubunun toplam geliri üçüncü çeyrekte 3,345 milyar avro oldu. Bu rakam, raporlanan bazda geçen yılla neredeyse aynı seviyede kalırken, karşılaştırılabilir şartlarda yüzde 1'lik bir düşüş gösterdi.

Şirket, yılın ilk dokuz ayında net bazda 105 mağaza kapattı. Yıl sonuna kadar toplamda en az 125 mağazanın kapatılması hedefleniyor. Aynı zamanda Gucci'ye olan ilgiyi yeniden canlandırmak için pazarlama, ürün kalitesi ve müşteri hizmetlerine odaklanılıyor.

Kering CEO'su Luca de Meo, şirketin kâr marjını 2025'teki yüzde 11,1 seviyesinden on yılın sonuna kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda maliyet kontrolü, satış ağının optimizasyonu ve tedarik zincirlerinin iyileştirilmesi planlanıyor.

Ancak analistler, sadece maliyetleri düşürmenin markaya olan talebi canlandırmak için yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Gucci Kreatif Direktörü Demna, yeni koleksiyonlarla markanın çekiciliğini artırmaya çalışırken, satışları toparlamak şirketin önündeki en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor.

Bilgi notu: Kering grubu, Gucci'nin yanı sıra Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta ve Alexander McQueen gibi moda markalarının da sahibidir.