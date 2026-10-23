Britanya'da yaklaşık bin motosikletçi plajda tehlikeli bir yarışa katıldı (video)

Büyük Britanya'nın Weston-super-Mare şehrinde her yıl düzenlenen popüler plaj motor yarışı gerçekleşti. Yarışta yaklaşık bin motosikletçi kumlu sahil boyunca mücadele etti. Bu haber BBC tarafından duyuruldu.

Yarışmacılar üç saat boyunca kumlu parkur ve yüksek kum tepeleri üzerinde ilerleyerek birincilik için kıyasıya yarıştı. Müsabakada hızın yanı sıra ustalık, dayanıklılık ve rakipler arasından güvenli bir şekilde geçmek de büyük önem taşıyordu.

Yarışın en heyecan verici ve tehlikeli yanlarından biri, katılımcıların aynı anda start almasıdır. İlk keskin virajda ve daralan yolda motosikletçiler birbirlerine çok yakın hareket ediyor. Kuma saplanan veya düşen katılımcılar ise arkadan gelen yarışçılar için engel oluşturabiliyor.

1983 yılından beri düzenlenen Weston Beach Race Büyük Britanya'daki en büyük motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Müsabaka her yıl binlerce izleyiciyi de kendine çekiyor.