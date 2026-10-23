Britanya'da yaklaşık bin motosikletçi plajda tehlikeli bir yarışa katıldı (video)

·8·Dünya
Britanya'da yaklaşık bin motosikletçi plajda tehlikeli bir yarışa katıldı (video)

Büyük Britanya'nın Weston-super-Mare şehrinde her yıl düzenlenen popüler plaj motor yarışı gerçekleşti. Yarışta yaklaşık bin motosikletçi kumlu sahil boyunca mücadele etti. Bu haber BBC tarafından duyuruldu.

Yarışmacılar üç saat boyunca kumlu parkur ve yüksek kum tepeleri üzerinde ilerleyerek birincilik için kıyasıya yarıştı. Müsabakada hızın yanı sıra ustalık, dayanıklılık ve rakipler arasından güvenli bir şekilde geçmek de büyük önem taşıyordu.

Yarışın en heyecan verici ve tehlikeli yanlarından biri, katılımcıların aynı anda start almasıdır. İlk keskin virajda ve daralan yolda motosikletçiler birbirlerine çok yakın hareket ediyor. Kuma saplanan veya düşen katılımcılar ise arkadan gelen yarışçılar için engel oluşturabiliyor.

1983 yılından beri düzenlenen Weston Beach Race Büyük Britanya'daki en büyük motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Müsabaka her yıl binlerce izleyiciyi de kendine çekiyor.

Weston Beach RaceWeston-super-MareMotosiklet YarışıİngiltereMotor Sporları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Savaş planı”: Britanya'da halka su ve konserve stoku yapmaları tavsiye ediliyor“Savaş planı”: Britanya'da halka su ve konserve stoku yapmaları tavsiye ediliyor19 Eylül 17:12Litvanya'da cuma namazı sırasında cami yakınında domuz başı sergilendi (video)Litvanya'da cuma namazı sırasında cami yakınında domuz başı sergilendi (video)26 Eylül 11:17Mısır sahilindeki sıra dışı konuk tatilcileri şaşırttı (video)Mısır sahilindeki sıra dışı konuk tatilcileri şaşırttı (video)13 Ağustos 11:33Krasnodar bölgesindeki plajda drone faciası: 6 kişi hayatını kaybettiKrasnodar bölgesindeki plajda drone faciası: 6 kişi hayatını kaybetti3 Ağustos 21:18Antalya'da plajda sigara içenler yüksek ceza ödeyecekAntalya'da plajda sigara içenler yüksek ceza ödeyecek5 Haziran 14:58Birleşik Krallık'ta bir hantavirüs enfeksiyonu vakası daha resmen doğrulandıBirleşik Krallık'ta bir hantavirüs enfeksiyonu vakası daha resmen doğrulandı8 Mayıs 18:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu