Ronaldo ve Georgina sonunda anlamlı bir tarihte evlendi: ilk video ve fotoğraflar sosyal medyada yayıldı! (video)

·142·Dünya
Ronaldo ve Georgina sonunda anlamlı bir tarihte evlendi: ilk video ve fotoğraflar sosyal medyada yayıldı! (video)

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez'in uzun zamandır beklenen düğünü gerçekleşti. Çift, 10 yıl önce ilk kez tanıştıkları tarih olan 11 Ağustos'ta evlendi.

Tarih onlar için çok özel

Düğünün nerede yapılacağı ve kimlerin katılacağı konusunda haftalar boyunca çeşitli söylentiler dolaştı. Sonunda çift için en önemli tarih seçildi: ilk tanışmalarının 10. yıl dönümü.

Georgina, düğünle ilgili izlenimlerini “Tam da hayal ettiğim gibi oldu” sözleriyle paylaştı.

Görkemli tören

Ronaldo ve Georgina törende Gucci imzalı kıyafetlerle görüntülendi. Çiftin sosyal medyada 750 milyondan fazla ortak takipçisi bulunması nedeniyle düğünün ayrıntıları hayranlar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Çocukları da törende yer aldı

Çiftin çocukları da düğün törenine katıldı. Nikâh töreninden görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak hayranların ilgisini çekti.

Böylece yıllardır birlikte olan Ronaldo ve Georgina, ilişkilerini anlamlı bir tarihle yeni bir aşamaya taşıdı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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