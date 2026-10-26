Sevgilisi için sıra dışı bir hediye: Mısırlı genç, tüm dişlerinden kolye yaptırdı

·2·Dünya
Sevgilisi için sıra dışı bir hediye: Mısırlı genç, tüm dişlerinden kolye yaptırdı

Sosyal medyada, Mısırlı bir gencin tüm dişlerini çektirip onlardan bir kolye yaptırdığı ve bunu sevgilisine hediye ettiği fotoğraflar yayıldı. Bu sıra dışı olay, internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Paylaşılan fotoğraflarda gencin, dişlerinden hazırlanan kolyeyi sevgilisine sunduğu belirtiliyor. Ancak olayın tüm detayları ve fotoğraflarda yansıyan durumun gerçekliği henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Bu alışılmadık hediye, sosyal medya kullanıcılarının farklı tepkilerine neden oldu. Bazıları gencin davranışını eleştirip durumla dalga geçerken, diğerleri onun sevgisini gösterme biçimini takdir etti.

Böylece dişlerden yapılan kolye hakkındaki haber internette geniş çapta tartışılıyor.

MısırSosyal MedyaSıra Dışı Olayİlginç HaberlerAşk
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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