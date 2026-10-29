Avustralya sahilinde gizemli metal küreler bulundu: Nereden geldiler?

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir sahilde bulunan altı büyük metal küre, yerel halkın ve uzmanların dikkatini çekti. Başlangıçta kökenleri bilinmediği için bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay, Townsville şehri yakınlarındaki Forrest Beach sahilinde meydana geldi. Şüpheli nesnelerin tespit edilmesinin ardından acil durum ekipleri ve özel uzmanlar olay yerine ulaştı. Olası bir tehlike nedeniyle sahilin bir kısmı geçici olarak kordon altına alındı.

Daha sonra Avustralya Uzay Ajansı, ilk inceleme sonuçlarını açıkladı. Buna göre metal kürelerin, uzay roketi sistemlerinde kullanılan basınçlı kaplar olabileceği belirtildi. Uzmanlar bunları yörüngeye fırlatılan roket kalıntılarıyla ilişkilendiriyor.

Peki bu nesneler Dünya'ya geri düşmelerine rağmen neden bozulmadan kalabildiler?

Uzay araçlarında gaz veya yakıtı yüksek basınç altında depolamak için dayanıklı kaplar kullanılır. Isıya dayanıklı malzemelerden yapıldıkları için atmosfere yeniden giriş sürecinde tamamen yanmayabilirler. Yakıttan boşalan bazı kaplar su yüzeyinde yüzerek akıntıların etkisiyle sahile kadar ulaşabilir.

Uzmanlar, buluntuların tam olarak hangi rokete ait olduğunu ve hangi ülke tarafından fırlatıldığını resmen doğrulamak için uluslararası ortaklarla çalıştı. Başlangıçta içlerinde tehlikeli maddeler kalmış olabileceği ihtimali de göz ardı edilmedi.

Yetkili kurumlar halkı bu tür nesnelere yaklaşmamaları, dokunmamaları ve yerlerini değiştirmemeleri konusunda uyardı. Şüpheli bir uzay kalıntısı tespit edilirse güvenli bir mesafeye uzaklaşıp acil durum ekiplerine haber verilmesi tavsiye ediliyor.